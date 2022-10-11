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Лидеры стран G7 намерены помочь Украине в подготовке к зиме

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy
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Лидеры стран G7 намерены помочь Украине в подготовке к зиме. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств и правительств стран «большой семерки», принятом на саммите в австрийском Элльмау. Документ во вторник, 11 октября, распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

«Ответы со стороны России будут жесткими»
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«Большая семерка продолжит оказывать военную и гуманитарную помощь Украине», — сказано в заявлении.

Канцлер Германии Олаф Шольц отдельно заявил о необходимости выработать «план Маршалла для Украины».

При этом ранее в этот день сообщалось, что страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам поддержки Украины и не сформулировали новых предложений по поставкам оружия.

Незапланированный саммит G7 состоялся 11 октября в онлайн-формате после того, как вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Как отметил президент России Владимир Путин, удар стал ответом на террористические действия киевского режима. Он также добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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