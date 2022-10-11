Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Украине

Страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам поддержки Украины и не сформулировали новых предложения по поставкам оружия, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления лидеров стран.

Как говорится в сообщении, лидеры «Большой семерки» не предложили каких-либо конкретных мер или оружия. Однако они пообещали продолжить финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку Киева «столько, сколько потребуется». Также прозвучало обещание наложить на России «дополнительные экономические издержки».

Кроме того, участники саммита предупредили Москву о том, что за любым нападением на западную инфраструктуру последует «единый и решительный ответ».

Незапланированный саммит G7 прошел сегодня, 11 октября, в онлайн-формате после того, как вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Как отметил президент России Владимир Путин, удар стал ответом на террористические действия киевского режима. Он также добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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