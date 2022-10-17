Россия направит в Белоруссию около 170 танков и до 200 боевых машин

Около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе Региональной группировки войск Союзного государства. Об этом сообщил в понедельник, 17 октября, начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«В Республику Беларусь прибудут около 170 танков, до 200 ББМ (боевых бронированных машин. — Ред.) и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм», — написал Ревенко на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что общая численность к прибытию в Белоруссию составит до 9 тыс. личного состава.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее в этот день на брифинге подчеркнул, что все мероприятия, проводимые в настоящий момент, стали реакцией на действия западных стран вблизи границы республики. В частности, о скоплении иностранной техники и военных у границ Белоруссии прежде в этом месяце сообщал глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Накануне сообщалось, что из России в Белоруссию начали прибывать самолеты региональной группировки войск Союзного государства.

Первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск прибыли в Белоруссию 15 октября. Общая же численность военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тыс. человек.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные. В ведомстве пояснили, что в настоящее время стороны поэтапно проводят ряд мероприятий, направленных на упреждающую готовность и реагирование на обстановку по периметру границ Союзного государства.

При этом, как позднее пояснил секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, Минск не будет воевать и не станет предъявлять другим странам территориальные претензии, но даст отпор в случае нарушения государственных границ Белоруссии.