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Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Пограничники в Гомеле перехватили украинский беспилотник в километре от границы, сообщает 4 ноября погранкомитет Белоруссии.

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«Инцидент произошел 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь», — говорится в публикации.

БПЛА был замечен пограничным нарядом в ходе несения службы и принудительно посажен на землю. Уточняется, что летательный аппарат служит для тренировок сброса взрывных устройств, отметили в пресс-службе органа.

«Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», — указали в погранкомитете.

Анализ данных карты памяти квадрокоптера подтвердил запуск с территории Украины.

В конце октября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупредил, что на провокации с украинской стороны Минск даст «адекватный ответ».

При этом 18 октября Лаппо сообщил о нахождении вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы. По его словам, это создает опасную ситуацию.

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