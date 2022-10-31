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В Белоруссии предупредили об ответе на провокации Украины

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо пообещал ответить на провокации со стороны Украины
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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В случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников Минск даст адекватный ответ. Об этом 30 октября рассказал председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

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«Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что если пойдут к нам, могут получить по зубам», — сказал Лаппо.

Он отметил, что служба белорусских пограничников на юге республики изменилась, так они никогда не охраняли границу, где на сопредельной стороне идет военный конфликт. В следствии чего на границу с Украиной были переброшены резервы, погранслужба несется в усиленном режиме. Кроме того, пограничники вооружены. По словам Лаппо, это сделано из-за того, что украинские военные ставят мины «прямо на асфальт», не маскируя их. Поэтому погранкомитет считает, что ожидать можно всё что угодно.

При этом Лаппо уточнил, что украинские пограничники, в основном оттянуты в тыл, а на границу прибыли отряды теробороны и войска. По его словам, идентифицировать кого-либо сложно, так как все ходят без знаков отличия.

Кроме того, Лаппо рассказал, что 26 октября украинские военные взяли «российское х/б, набили туда соломы и демонстративно повесили как чучело» в 10–15 м от границы.

26 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что угрозы создания наступательных группировок у границ республики нет. Он добавил, что Минобороны страны оценивает обстановку, которая складывается вокруг государства, в том числе проверяя возможные вызовы и угрозы военной безопасности страны.

Ранее, 18 октября, председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо рассказал о нахождении вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы. По его словам, это создает опасную ситуацию.

До этого, 14 октября, Лаппо на встрече с военнослужащими срочной службы и их родителями заявил, что Киеву необходимо отвести военных и тероборону от границы, а не размещать там иностранные миссии с оружием.

11 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, он попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

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