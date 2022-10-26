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МО Белоруссии исключило угрозу создания наступательных группировок на границе

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Угрозы создания наступательных группировок у границ Белоруссии нет. Об этом 26 октября заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

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«Несмотря на определенную тревожность, хочу подчеркнуть: на сегодня явной угрозы создания наступательных группировок мы пока не видим. Но мы это всё очень внимательно отслеживаем и реагируем», — сказал он на встрече с трудовыми коллективами Гомельской области.

Хренин отметил, что минобороны Белоруссии оценивает обстановку, которая складывается вокруг государства, в том числе проверяя возможные вызовы и угрозы военной безопасности страны.

Ранее, 21 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность закрытия границ страны. Он отметил, что Белоруссия обеспечивает свою безопасность.

18 октября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо рассказал о нахождении вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы. По его словам, это создает опасную ситуацию.

До этого, 14 октября, Лаппо на встрече с военнослужащими срочной службы и их родителями заявил, что Киеву необходимо отвести военных и тероборону от границы, а не размещать там иностранные миссии с оружием.

11 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, он попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

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