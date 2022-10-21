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Лукашенко отверг возможность закрытия границ Белоруссии

Луукашенко: Белоруссия обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Белоруссия не будет закрывать границы. Об этом 21 октября заявил президент страны Александр Лукашенко.

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«Белоруссия обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы. Мир очень открыт, взаимозависим. Террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути. Пока мы справляемся. Будем стараться справиться», — цитирует его БелТА.

Ранее глава государства заявил, что десять белорусских беспилотников способны полностью закрыть южную границу страны с Украиной. По его словам, дроны хорошо себя зарекомендовали, на них имеется большой спрос.

18 октября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо рассказал о нахождении вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы. По его словам, это создает опасную ситуацию.

До этого, 14 октября, Лаппо на встрече с военнослужащими срочной службы и их родителями заявил, что Киеву необходимо отвести военных и тероборону от границы, а не размещать там иностранные миссии с оружием.

11 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, он попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

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