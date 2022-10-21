Лукашенко заявил о возможностях белорусских дронов перекрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что 10 белорусских беспилотных летательных аппаратов могут полностью закрыть южную границу с Украиной. Об этом он заявил журналистам 21 октября во время посещения общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области.

Лукашенко добавил, что белорусские беспилотники зарекомендовали себя хорошо и спрос на них уже большой.

Белорусский лидер подчеркнул, что армия страны прежде всего нацелена на защиту своей территории, а не нападение, поэтому и разрабатываются соответствующие образцы вооружения.

«Здесь мы, конечно, лидеры в мире, и это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Ранее в этот же день в минобороны Белоруссии заявили, что страна готова реагировать на возможные провокации Запада, так как общая напряженность перешла в горячую фазу.

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо 18 октября указал, что с украинской стороны белорусско-украинской границы помимо пограничников находятся вооруженные люди без опознавательных знаков.

В белорусском минобороны рассказали о том, что региональная группировка войск в Белоруссии приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. В тот же день начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко рассказал о том, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе региональной группировки войск Союзного государства.

С 11 октября учения МВД Белоруссии начались на территории Гомельской области. В ведомстве пояснили, что они связаны с обострением военно-политической обстановки. Также в МВД республики подчеркнули, что сложившуюся ситуацию обостряют призывы к подрывной деятельности в отношении Белоруссии, вплоть до совершения актов терроризма.

10 октября Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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