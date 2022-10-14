В Белоруссии призвали Киев отвести военных и тероборону от границы

Для снижения напряженности на границе Киеву необходимо отвести военных и тероборону, а не размещать там иностранные миссии с оружием. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил глава государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо на встрече с военнослужащими срочной службы и их родителями в Минске.

«Для снижения напряженности украинцам нужно отводить от границы тероборону и военных, а не размещать иностранные миссии с оружием. Чем меньше военнослужащих, кроме пограничников, на границе, тем меньше и предпосылок для конфликтов», — приводятся его слова на сайте ведомства.

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел режим повышенной террористической опасности в стране.

Ранее в этот день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал «Известиям», что в стране вводится режим контртеррористической операции (КТО) на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Он допустил попытку захвата отдельных участков территории страны.

Позже Макей уточнил, что в рамках введенного КТО усилен контроль за обстановкой и на внешних границах. Он напомнил слова Лукашенко о том, что Минск не хочет вовлекаться ни в какую горячую войну и сделает всё, чтобы защитить страну.

13 октября секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал дать отпор в случае нарушения государственных границ республики. Вместе с тем он заявил, что Минск не намерен ввязываться в конфликты и предъявлять территориальные претензии другим странам.

В тот же день Макей обратил внимание, что отправка международных наблюдателей от стран Запада на границу Украины и Белоруссии станет вовлечением третьих стран в конфликт. Он добавил, что полностью солидарен в этом вопросе с российской оценкой.

Также дипломат заявил о скоплении техники и военных у границ Белоруссии. По его словам, Минск примет меры в связи с размещением военных у границ страны.

11 октября сообщалось, что Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, он попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.