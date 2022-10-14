Глава МИД Белоруссии заявил об усилении контроля на внешних границах в рамках КТО

В рамках введенного в Белоруссии режима контртеррористической операции усилен контроль за обстановкой и на внешних границах. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

«Было объявлено, что в связи с тем массивом информации, поступающей извне, относительно возможных провокаций на прилегающей территории нашей страны, вплоть до того, что была информация о возможной попытке провокационного захвата отдельных частей территории Беларуси, было принято решение ввести так называемый режим контртеррористической операции, что и было сделано. В рамках этого режима осуществляются усиленный контроль за обстановкой, усиленный контроль на внешнем периметре границ», — приводит его слова агентство БелТА.

Макей напомнил слова Лукашенко о том, что Минск не хочет вовлекаться ни в какую горячую войну и сделает всё, чтобы защитить страну.

«Кто бы ни пытался нагнетать истерию, поверьте, не Беларусь будет в этом виновата», — заключил он.

О введении режима КТО в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств Макей рассказал «Известиям» ранее в этот день.

Накануне секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал дать отпор в случае нарушения государственных границ республики. Вместе с тем он заявил, что Минск не намерен ввязываться в конфликты и предъявлять территориальные претензии другим странам.

13 октября Владимир Макей обратил внимание, что отправка международных наблюдателей от стран Запада на границу Украины и Белоруссии станет вовлечением третьих стран в конфликт. Он добавил, что полностью солидарен в этом вопросе с оценкой, которую ранее дала Россия.

Также дипломат заявил о скоплении техники и военных у границ Белоруссии. По его словам, Минск примет меры в связи с размещением военных у границ страны.

11 октября сообщалось, что Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, он попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».