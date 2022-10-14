Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белоруссии предупредили о риске начала третьей мировой войны
Мир
В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
Мир
В ФРГ прошли автопробеги против энергополитики правительства
Политика
В бюджете сократили средства на тушение пожаров и туризм
Мир
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на отсутствие реакции на преступления Украины
Экономика
В СБП проработают вопрос переводов в Армению и Казахстан
Мир
В Турции приняли законопроект о лишении свободы за дезинформацию
Политика
Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником
Мир
Байден пообещал рассказать о мерах для снижения цен на бензин в США
Общество
Православные в России празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Интернет
Приложение «ВКонтакте» снова появилось в App Store
Мир
СМИ узнали об обсуждениях отставки Трасс среди консерваторов Британии

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что в стране введен режим КТО
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил в интервью «Известиям» глава белорусского МИДа Владимир Макей.

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о недальновидности политики стран Запада, будущем диалога Москвы и Киева и угрозе ядерного конфликта

«Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», — заявил он.

Накануне секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал дать отпор в случае нарушения государственных границ республики. Вместе с тем он заявил, что Минск не намерен ввязываться в конфликты и предъявлять территориальные претензии другим странам.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть возможность отмены безвизового режима с Белоруссией. Решение принято после рассмотрения соответствующей петиции.

За день до этого министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратил внимание, что отправка международных наблюдателей от стран Запада на границу Украины и Белоруссии станет вовлечением третьих стран в конфликт. Он добавил, что полностью солидарен в этом вопросе с оценкой, которую ранее дала Россия.

Также дипломат заявил о скоплении техники и военных у границ Белоруссии. По его словам, Минск примет меры в связи с размещением военных у границ страны.

11 октября сообщалось, что Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, он попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022