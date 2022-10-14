В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил в интервью «Известиям» глава белорусского МИДа Владимир Макей.

«Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», — заявил он.

Накануне секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал дать отпор в случае нарушения государственных границ республики. Вместе с тем он заявил, что Минск не намерен ввязываться в конфликты и предъявлять территориальные претензии другим странам.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть возможность отмены безвизового режима с Белоруссией. Решение принято после рассмотрения соответствующей петиции.

За день до этого министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратил внимание, что отправка международных наблюдателей от стран Запада на границу Украины и Белоруссии станет вовлечением третьих стран в конфликт. Он добавил, что полностью солидарен в этом вопросе с оценкой, которую ранее дала Россия.

Также дипломат заявил о скоплении техники и военных у границ Белоруссии. По его словам, Минск примет меры в связи с размещением военных у границ страны.

11 октября сообщалось, что Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, он попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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