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Лукашенко ввел в Белоруссии режим повышенной террористической опасности

Лукашенко: в связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности
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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
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В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности. Об этом 14 октября заявил президент страны Александр Лукашенко.

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«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», — сказал он журналистам на саммите СНГ.

Ранее в этот день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал «Известиям», что в стране вводится режим контртеррористической операции (КТО) на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Он допустил попытку захвата отдельных участков территории страны.

Позже Макей уточнил, что в рамках введенного КТО усилен контроль за обстановкой и на внешних границах. Он напомнил слова Лукашенко о том, что Минск не хочет вовлекаться ни в какую горячую войну и сделает всё, чтобы защитить страну.

13 октября секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал дать отпор в случае нарушения государственных границ республики. Вместе с тем он заявил, что Минск не намерен ввязываться в конфликты и предъявлять территориальные претензии другим странам.

В тот же день Макей обратил внимание, что отправка международных наблюдателей от стран Запада на границу Украины и Белоруссии станет вовлечением третьих стран в конфликт. Он добавил, что полностью солидарен в этом вопросе с российской оценкой.

Также дипломат заявил о скоплении техники и военных у границ Белоруссии. По его словам, Минск примет меры в связи с размещением военных у границ страны.

11 октября сообщалось, что Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, он попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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