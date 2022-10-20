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В КГБ Белоруссии заявили о попытках ВСУ нарушить воздушное пространство

КГБ Белоруссии: Украина каждый день пытается нарушить воздушное пространство республики
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель сообщил о попытках нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

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«Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь», — приводит 20 октября его слова информационное агентство БелТА.

Тертель добавил, что «в этом не вина Республики Беларусь».

«К сожалению, ситуация очень серьезно складывается на южном нашем направлении», — подчеркнул он.

18 октября председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что нахождение вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы создает опасную ситуацию.

В этот же день Тертель отметил, что спецслужбы Запада по-прежнему намерены свергнуть власть в республике и разорвать ее отношения с Россией.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал на совещании с военными и силовиками о готовящемся ударе по республике с территории Украины.

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