В КГБ Белоруссии заявили о попытках ВСУ нарушить воздушное пространство
Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель сообщил о попытках нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.
«Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь», — приводит 20 октября его слова информационное агентство БелТА.
Тертель добавил, что «в этом не вина Республики Беларусь».
«К сожалению, ситуация очень серьезно складывается на южном нашем направлении», — подчеркнул он.
18 октября председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что нахождение вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы создает опасную ситуацию.
В этот же день Тертель отметил, что спецслужбы Запада по-прежнему намерены свергнуть власть в республике и разорвать ее отношения с Россией.
10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал на совещании с военными и силовиками о готовящемся ударе по республике с территории Украины.