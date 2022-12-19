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В Белоруссии заявили о завершении проверки боевой готовности армии

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Фото: REUTERS/Defence Ministry of Belarus/Dmitry Beletsky
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Армия Белоруссии завершила проверку боевой готовности. Об этом 19 декабря сообщило министерство обороны республики.

«В Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь — главнокомандующего Вооруженными силами Александра Лукашенко», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

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13 декабря в Белоруссии началась проверка боевой готовности войск. Отмечалось, что запланировано передвижение военной техники и личного состава, в связи с чем будет временно ограничено движение граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и некоторым участкам местности.

В тот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер указал, что в США не видят назревающей активности со стороны Белоруссии у границы с Украиной. Райдер не стал озвучивать разведывательные данные, но подчеркнул, что американская сторона «внимательно следит за ситуацией в регионе, в том числе и в Белоруссии».

До этого, 11 декабря, начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

3 декабря Лукашенко заявлял о том, что российские и белорусские военнослужащие в совместной военной группировке проходят подготовку как единая армия.

В тот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где провел переговоры с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. В рамках их встречи был подписан протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

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