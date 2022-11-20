Украинский военнослужащий незаконно зашел на территорию Белоруссии

Вооруженный украинский военнослужащий незаконно перешел границу и зашел на территорию Белоруссии. Об этом сообщили 20 ноября в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

Инцидент произошел накануне около 16:00 (совпадает с мск). Украинского военнослужащего зафиксировала видеокамера.

«Украинские военные продолжают осуществлять провокации на границе с Беларусью. ‹...› Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска «Словечно» (с украинской стороны — «Выступовичи») зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси», — говорится в сообщении ГПК Белоруссии в Telegram-канале.

Отмечается, что военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности на белорусской территории, а также «искал или устанавливал что-то в снегу». По факту произошедшего Белоруссия проводит проверку. В республике предупредили, что подобные действия со стороны Украины могут привести «к вооруженному боестолкновению».

«Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создает провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению», — заключили в ГПК республики.

16 ноября председатель белорусского ГПК Анатолий Лаппо заявил, что украинская сторона взрывает мосты в районе границы с Белоруссией на волынском направлении. Он также указал на усилия Украины по наращиванию прикрытия границы инженерными заграждениями.

12 ноября в Погранкомитете республики заявили, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе Белоруссии. Отмечалось, что помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска устанавливаются мины и на зеленой границе.

4 ноября сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В Погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.