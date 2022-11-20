Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики выпустили 15 снарядов по объектам Запорожской АЭС
Мир
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Армия
ВСУ потеряли до 55 человек в боях с подразделениями ЛНР за сутки
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде на следующей неделе
Армия
Российские военные сорвали несколько атак ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане
Интернет
Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter набрал почти 33 млн подписчиков
Происшествия
Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве
Мир
«Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электроэнергии 20 ноября
Мир
Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Мир
В Тбилиси проходит митинг за отправку Саакашвили на лечение за границу
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад на площади 800 кв. м

Украинский военнослужащий незаконно зашел на территорию Белоруссии

Погранслужба Белоруссии: вооруженный человек пересек границу страны со стороны Украины
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженный украинский военнослужащий незаконно перешел границу и зашел на территорию Белоруссии. Об этом сообщили 20 ноября в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

Инцидент произошел накануне около 16:00 (совпадает с мск). Украинского военнослужащего зафиксировала видеокамера.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Украинские военные продолжают осуществлять провокации на границе с Беларусью. ‹...› Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска «Словечно» (с украинской стороны — «Выступовичи») зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси», — говорится в сообщении ГПК Белоруссии в Telegram-канале.

Отмечается, что военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности на белорусской территории, а также «искал или устанавливал что-то в снегу». По факту произошедшего Белоруссия проводит проверку. В республике предупредили, что подобные действия со стороны Украины могут привести «к вооруженному боестолкновению».

«Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создает провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению», — заключили в ГПК республики.

16 ноября председатель белорусского ГПК Анатолий Лаппо заявил, что украинская сторона взрывает мосты в районе границы с Белоруссией на волынском направлении. Он также указал на усилия Украины по наращиванию прикрытия границы инженерными заграждениями.

12 ноября в Погранкомитете республики заявили, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе Белоруссии. Отмечалось, что помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска устанавливаются мины и на зеленой границе.

4 ноября сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В Погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022