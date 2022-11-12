Белоруссия обвинила ВСУ в минировании подступов к границе
Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе Белоруссии. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.
«Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что очередной такой факт был зафиксирован 9 ноября.
В Белоруссии уже не раз заявляли о возможных провокациях со стороны Украины на границе. В частности, 4 ноября сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.
В конце октября председатель ведомства Анатолий Лаппо предупредил, что на провокации с украинской стороны Минск даст «адекватный ответ».
В том же месяце президент белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тыс. военнослужащих. Тогда же он указал, что Белоруссия обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы.
До этого Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии.