Белоруссия обвинила ВСУ в минировании подступов к границе

Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе Белоруссии. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

«Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что очередной такой факт был зафиксирован 9 ноября.

В Белоруссии уже не раз заявляли о возможных провокациях со стороны Украины на границе. В частности, 4 ноября сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.

В конце октября председатель ведомства Анатолий Лаппо предупредил, что на провокации с украинской стороны Минск даст «адекватный ответ».

В том же месяце президент белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тыс. военнослужащих. Тогда же он указал, что Белоруссия обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы.

До этого Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии.