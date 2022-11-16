Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300
Мир
МВД Украины заявило о повреждении более 30 объектов инфраструктуры
Политика
Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Мир
В США заявили об усталости от Украины в Евросоюзе
Армия
В ЛНР рассказали о попытках атак ВСУ от Попасной до Харьковской области
Мир
Парламентариям РФ отказали в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве
Общество
ФСБ задержала польского дипломата при получении взятки в €20 тыс.
Мир
Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой
Мир
Посол России ночью посетил МИД Польши
Политика
Песков подчеркнул неизменность целей спецоперации по защите Донбасса
Мир
Нефтяной танкер близ Омана подвергся атаке беспилотника
Мир
Косачев заявил, что Запад «сквозь зубы» признает падение ракеты Украины в Польше

В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе

В Белоруссии заявили, что украинская сторона взрывает мосты на границе
0
Фото: РИА Новости/Дэн Леви
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская сторона взрывает мосты в районе границы с Белоруссией на Волынском направлении. Об этом в среду, 16 ноября, заявил председатель белорусского Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о недальновидности политики стран Запада, будущем диалога Москвы и Киева и угрозе ядерного конфликта

«Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении. Все дороги непроездные», — приводит его слова агентство БелТА.

Он также указал на усилия Украины по наращиванию прикрытия границы инженерными заграждениями.

В Белоруссии уже не раз заявляли о возможных провокациях со стороны Украины на границе.

Так, 12 ноября в погранкомитете заявили, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе Белоруссии. Отмечалось, что помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, устанавливаются мины и на зеленой границе.

Ранее, 4 ноября сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.

В конце октября председатель ведомства Анатолий Лаппо предупредил, что на провокации с украинской стороны Минск даст «адекватный ответ».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022