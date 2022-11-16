В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе

Украинская сторона взрывает мосты в районе границы с Белоруссией на Волынском направлении. Об этом в среду, 16 ноября, заявил председатель белорусского Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

«Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении. Все дороги непроездные», — приводит его слова агентство БелТА.

Он также указал на усилия Украины по наращиванию прикрытия границы инженерными заграждениями.

В Белоруссии уже не раз заявляли о возможных провокациях со стороны Украины на границе.

Так, 12 ноября в погранкомитете заявили, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе Белоруссии. Отмечалось, что помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, устанавливаются мины и на зеленой границе.

Ранее, 4 ноября сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.

В конце октября председатель ведомства Анатолий Лаппо предупредил, что на провокации с украинской стороны Минск даст «адекватный ответ».