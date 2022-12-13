В Белоруссии объявили о внезапной проверке боевой готовности войск

В Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности войск, сообщили 13 декабря в минобороны республики.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в данный период в рамках проверки боевой готовности запланировано передвижение военной техники и личного состава, в связи с чем будет временно ограничено движение граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и некоторым участкам местности.

14 октября Лукашенко заявил, что в Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности. В тот же день глава МИД республики Владимир Макей рассказал «Известиям», что в стране вводится режим контртеррористической операции (КТО) на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Он также допустил попытку захвата отдельных участков территории страны.

Макей уточнил, что в рамках введенного КТО усилен контроль за обстановкой и на внешних границах.

11 октября госсекретариат Совета безопасности Белоруссии также начал проверку Вооруженных сил республики. Отмечалось, что она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы готовности к выполнению задач по предназначению.