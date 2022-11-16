Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше

Президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7, что к взрыву в Польше привела система противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом в среду, 16 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

«Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО», — сказал собеседник агентства.

Ранее в этот день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил признание Запада, что ракета, упавшая на территории Польши, является украинской, но при этом добавил, что западные страны продолжают заявлять об угрозе со стороны РФ для НАТО и необходимости укрепления коллективной обороны.

Замглавы МИД России Александр Грушко допустил, что Североатлантический альянс может повысить военную активность на восточном фланге после взрыва в Польше. Дипломат подчеркнул, что если решения НАТО по инциденту затронут российские интересы, то Москва примет соответствующие меры предосторожности.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

По итогу встречи с мировыми лидерами по вопросу инцидента Байден отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что после расследования западные страны коллективно решат, какие шаги предпринять.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, обломки ракет, показанные на видео, слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.