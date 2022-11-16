Эксперт допустил падение в Польше устаревших украинских ракет

Обломки ракет, упавших в Польше, достаточно мелкие, что характерно для украинских С-300, у которых истек срок годности. Об этом во вторник, 15 ноября, «Известиям» сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если бы это были крылатые ракеты России, то мы бы увидели более существенные и значимые обломки. Но учитывая, что по крылатым ракетам Украина стреляет снарядами комплекса С-300, а С-300 на Украине самой первой модификации. Как правило, чтобы сбить одну крылатую ракету, надо выпустить две ракеты комплекса С-300. И как раз здесь упали две ракеты», — сказал он.

По его словам, эти ракеты очень старые. Так, максимальный срок хранения ракет С-300 составляет 15 лет, но обычно их хранят 10 лет. Для продления этого срока партию снарядов отстреливают, чтобы проверить исправность ракет. Этим занимается только завод-изготовитель.

«Естественно, Украина этим не занималась. Она просто применяет те ракеты, которые имеются, то есть прошедшие три срока хранения», — продолжил Кнутов.

Военный эксперт предположил, что когда комплекс С-300 вел российскую крылатую ракету, то он, скорее всего, ее потерял. Ракеты сбились с курса, упали на территорию Польши, где и взорвались.

«Отсюда такие разрушения и только мелкие обломки, потому что двигательная часть полностью не выработало топливо, которое тоже взорвалось. Если бы это были крылатые ракеты, то мы бы видели немного другие обломки. Поэтому в связи с этим Пентагон очень осторожно отреагировал на падение ракет», — заключил эксперт.

Ранее, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Официальный представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер заявил, что Пентагон отказался спекулировать на домыслах в отсутствие фактов о падении ракет возле польско-украинской границы и обсуждать применение пятой статьи устава НАТО.

О необходимости разобраться в произошедшем заявил в этот день и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время переговоров с польским президентом Анджеем Дудой он указал на важность установления всех фактов инцидента с ракетами в Польше.