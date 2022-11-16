Генсек НАТО отметил необходимость установить все факты инцидента с ракетами в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на важность установления всех фактов инцидента с ракетами в Польше. Об этом он заявил во вторник, 15 ноября, в рамках переговоров с польским президентом Анджеем Дудой.

«Важно, чтобы все факты были установлены», — отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter председателя блока.

Ранее этим же днем, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Новость дополняется.