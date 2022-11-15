Госдеп заявил о работе с Польшей по сбору информации о падении ракет

США работают с Варшавой и партнерами по НАТО для сбора информации по инциденту в Польше. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател на брифинге во вторник, 15 ноября.

«На данный момент со стороны госсекретаря [США Энтони Блинкена] не было каких-либо заявлений, поэтому я повторю то, что сказали наши коллеги в Белом доме. Мы видели сообщения из Польши. Мы работаем над сбором информации вместе с правительством Польши и нашими партнерами по НАТО», — сказал он во время трансляции, которая велась в YouTube-канале Госдепа.

Пател добавил, что США берут время для выяснения произошедшего. По его словам, Вашингтон «не стремится к эскалации ситуации».

«Мы пока не знаем, что произошло. Мы видели эти сообщения, и они вызывают чрезвычайную озабоченность», — отметил представитель Госдепа.

Ранее этим же днем, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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