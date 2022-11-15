Было и Бали: как G20 обсуждал мир на Украине

Россия включила пункт о различных оценках ситуации на Украине в итоговую декларацию G20 . Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавляющий нашу делегацию на саммите. В Индонезии он провел ряд двусторонних встреч, в том числе с представителями ФРГ и Франции . На этот раз западные участники не стали бойкотировать РФ. Как на Бали пытались найти мир на Украине — в материале «Известий» .

Широкий консенсус

15 ноября на Бали открылся двухдневный саммит G20. На первой сессии предполагалось обсуждение проблем продовольственной и энергетической безопасности, однако фокус ожидаемо сместился на Украину . Во вступительной речи президент Индонезии Джоко Видодо, вынужденный находиться меж двух огней в условиях противостояния России и западных участников «двадцатки», призвал прекратить конфликт без указаний на его участников. « Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир скатился к очередной холодной войне »,— добавил лидер.

Несмотря на то, что ЕС и США не отходят от тезиса о необходимости изоляции РФ на международной арене, на этот раз бойкот российской делегации не стал основным лейтмотивом встречи . Пусть групповое фото и не получилось. Однако, как написал Bloomberg, бойкотировать выступление представляющего РФ на G20 Сергея Лаврова участники саммита не стали .

Впрочем, и российский министр не ушел из зала во время видеовыступления украинского президента Владимира Зеленского . Хотя тот и говорил, что обращается к «G19», подчеркивая необходимость выгнать из группы Россию. По видеосвязи он представил украинскую формулу мира из 10 пунктов, включая вывод российских войск и обмен «всех на всех». В то же время Зеленский заявил, что сейчас не время для переговоров и никакого «Минска-3» не будет .

Было и Бали Глава МИД России Сергей Лавров Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

На пресс-конференции Серей Лавров сказал, что из этого выступления сделал только один вывод — глава Украины пока не собирается слушать западные советы о необходимости поиска мирного урегулирования . Он объяснил, что предлагаемые Киевом условия «заведомо нереалистичны и неадекватны ситуации». «Чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем труднее будет договориться», — добавил министр.

Тем не менее призывы к миру на Бали возымели некоторый успех. Накануне зарубежные СМИ писали, что индонезийские чиновники пытаются склонить западных участников к смягчению риторики, чтобы РФ присоединилась к итоговому меморандуму G20.

Как сообщил российский министр, Москва настояла, чтобы текст документа содержал фразу о том, что позиции по Украине различаются . «Работа над декларацией саммита G20 практически завершена. Запад добавил туда фразу о том, что многие делегации осудили Россию. Мы добавили то, что были изложены и альтернативные точки зрения», — отметил Сергей Лавров. По его словам, США и его союзникам не удалось сорвать G20, «вбрасывая украинский сюжет», чтобы потом обвинить в этом РФ. Он также добавил, что страны третьего мира призывают к урегулированию, но «прекрасно знают, что тормозит этот процесс Киев».

Этот тезис глава МИД РФ повторил и во время коротких переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Сергея Лаврова, лидер Пятой республики подтвердил свой настрой на контакт с Владимиром Путиным для поиска договоренностей , которые позволят урегулировать ситуацию. Позже глава немецкого правительства также заявил, что продолжит переговоры с российским президентом. По словам Олафа Шольца, на саммите G20 удалось достигнуть широкого консенсуса по ряду вопросов, в том числе по Украине .

Было и Бали Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

В то же время Сергей Лавров опроверг данные издания Politico о том, что Госдеп готовит почву для возможных переговоров Москвы и Киева . «Эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают. Мы уже на это не реагируем. Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может», — сказал российский дипломат.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в этот день заявил, что «Украина не может и не хочет вести переговоры», и потому спецоперация будет продолжаться.

Мировое правительство

Несмотря на непримиримые позиции Москвы и Киева, опрошенные «Известиями» эксперты не умаляют значения сигналов о необходимости переговоров от участников G20 . Председатель клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил «Известиям», что эта организация могла бы стать площадкой для поиска решения кризиса.

— Важно учитывать, что G20 — это далеко не только западные станы . Конечно, украинский фактор сейчас волнует всех. Многие участники, включая Китай, настаивают на поиске политического решения и применении легитимного международного права, что, кстати говоря, Запад не делает , — отметил эксперт.

По его словам, «Большая двадцатка» — очень похожа на то, что можно было бы назвать мировым правительством. «Это примерно 75% населения и 85% экономики мира. Вопрос заключается лишь в том, насколько лидеры G20 в состоянии договориться между собой. Глава КНР Си Цзиньпин на переговорах с Джо Байденом намекал, что США могли бы сыграть роль в прекращении кровопролития, если бы договорились по важным темам», — добавил он.

Было и Бали Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились на полях саммита «Большой двадцатки» Фото: Global Look Press/Adam Schultz/White House

Напомним, накануне саммита лидеры КНР и США условились, что нельзя допустить ядерную войну. Европейские политики во время двусторонних встреч с китайским лидером 15 ноября акцентировали внимание на посреднических возможностях Пекина . Премьер-министр Испании Педро Санчес попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние на Владимира Путина, чтобы урегулировать ситуацию на Украине. Французские СМИ сообщали, что Эммануэль Макрон и председатель КНР согласились с необходимостью срочной деэскалации конфликта и подтвердили свою позицию по предотвращению применения ядерного оружия на Украине.

Сергей Лавров, в свою очередь, провел на Бали переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Глава МИДа КНР выступил против исключения России из состава G20 и других международных площадок . Российский министр сообщил, что Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК КПК и рассчитывает на преемственность в подходах на российском направлении.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Елена Сафронова пояснила «Известиям», что КНР сейчас заинтересована как в многовекторном развитии отношений с Россией, так и предсказуемых отношениях со Штатами.

— За несколько лет конфронтации с США Китай, видимо, понял, что напористый стиль дипломатии «воинов-волков» не всегда эффективен. Так что Пекин пойдет на уточнение своей позиции в отношениях с Вашингтоном, но при максимально возможном сохранении тональности партнерства с Москвой , — отметила она.

Было и Бали Фото: Global Look Press/Xinhua

Экономический драйвер

Одной из главных тем саммита стал продовольственный кризис , угроза которого особенно обострилась на фоне происходящего на Украине. Глава российского МИДа встретился с Генсеком ООН Антониу Гуттеришем , чтобы обсудить зерновую сделку, срок действия которой истекает вечером 18 ноября.

Напомним, Москва неоднократно заявляла о том, что российская часть соглашения не соблюдается, поскольку западные санкции препятствуют доступу нашего продовольствия на мировой рынок. На пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что США и ЕС передали генсеку ООН письменные обещания того, что снимут ограничения на экспорт зерна и удобрений РФ. « Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты… Сегодня генеральный секретарь клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос », — сказал журналистам российский министр.

Bloomberg со ссылкой на источники в этот день написал, что Россия согласится продлить зерновую сделку, не раскрывая подробности. Представитель ООН сообщил, что дискуссии о продлении соглашения продолжаются.

К слову, 15 ноября на полях G20 также прошли переговоры Джо Байдена с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом . Американский президент поблагодарил коллегу за усилия по разрешению проблем между РФ и Украиной вокруг зернового коридора. Также Байден и Эрдоган согласились, что сделка имеет решающее значение для продовольственной безопасности и должна быть продолжена.

В конечном итоге процесс установления мира будет сопряжен с поиском возможностей по снятию некоторых санкций , считает политолог Илья Гращенков.

Саммит Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

— Стороны продвинулись в части понимания, что условия для урегулирования надо как-то менять . Уже со стороны РФ осторожно декларируется мысль о том, что мы готовы будем смягчать какие-то позиции, если это будет параллельный процесс. Некий шаг к переговорам сделан. То, что на G20 будет принят общий документ и, по крайней мере, не наблюдалось никаких демаршей, — это уже позитивная почва для начала диалога , — добавил эксперт в беседе с «Известиями».

Саммит G20 продолжится 16 ноября. По его итогам лидеры стран-участниц подпишут всеобъемлющую декларацию, содержащую пункт относительно украинского вопроса. Российскую делегацию в этот день будет представлять министр финансов Антон Силуанов.