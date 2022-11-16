МИД РФ назвал ожидаемыми обвинения Варшавы после падения ракет в Польше

Обвинительная риторика Польши после инцидента с падением ракеты на территории страны ожидаема. Об этом 16 ноября заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Я риторику опускаю, поскольку всё это ожидаемо: чтобы ни происходило, во всем виновата Россия», — сказал он.

По мнению высокопоставленного дипломата, ответом на падение ракет может стать созыв Совета НАТО по статье четвертой Вашингтонского договора, который предусматривает консультации.

«С учетом поступившей информации и заявлений, которые были сделаны нашим Министерством обороны, я не предвижу никаких дальнейших шагов ни с польской стороны, ни со стороны НАТО», — отметил он.

Грушко допустил, что Североатлантический альянс может повысить военную активность на восточном фланге.

Дипломат подчеркнул, что если решения НАТО по инциденту затронут российские интересы, то Москва примет соответствующие меры предосторожности.

Ранее в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил признание Запада, что ракета, упавшая на территории Польши, является украинской, но при этом добавил, что западные страны продолжают заявлять об угрозе со стороны РФ для НАТО и необходимости укрепления коллективной обороны.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

По итогу встречи с мировыми лидерами по вопросу инцидента президент США Джо Байден отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что после расследования западные страны коллективно решат, какие шаги предпринять.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, обломки ракет, показанные на видео, слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.