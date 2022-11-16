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Косачев заявил, что Запад «сквозь зубы» признает падение ракеты Украины в Польше

Косачев заявил, что Запад «сквозь зубы» признает падение ракеты Украины в Польше

Сенатор Косачев: Запад «сквозь зубы» признает обломки ракеты, упавшей в Польше, украинскими
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Запад признает, что ракета, упавшая на территории Польши, является украинской, но при этом продолжает заявлять об угрозе со стороны РФ для НАТО и необходимости укрепления коллективной обороны. Об этом в среду, 16 ноября, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Из всего потока комментариев по поводу падения ракеты в Польше он выделил заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот обвиняет Россию в эскалации конфликта и призывает Запад действовать. Политик назвал украинского лидера безответственным провокатором и указал на его попытки втянуть в вооруженный конфликт третьи страны, «начиная от США и НАТО и заканчивая соседними Молдавией и даже Белоруссией».

«Предсказуем дальнейший сценарий. Сквозь зубы западники признают, что обломки — от двух украинских С-300 (а это ПВО!), но что НАТО в лице Польши и других восточноевропейских новобранцев всё равно в опасности. И что нужно крепить коллективную оборону. Крепить НАТО. И что нужно продолжать помогать Украине всеми средствами, включая более совершенное ПВО (а есть ли оно у НАТО?) и другие более совершенные системы наступательного характера», — написал он в Telegram-канале.

По мнению Косачева, именно по этой причине западные кураторы «держат на своем месте провокатора Зеленского», чтобы продолжать заявлять о якобы угрозе для НАТО со стороны РФ и необходимости укрепления коллективной безопасности.

Сенатор призвал запомнить слова Зеленского и заявил, что президент Украины никогда не ошибался так крупно.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

По итогу встречи с мировыми лидерами по вопросу инцидента президент США Джо Байден отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что после расследования западные страны коллективно решат, какие шаги делать дальше.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также указал на непричастность России к падению ракет в Польше. Он подчеркнул, что налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями.

Позднее агентство AP News со ссылкой на американских чиновников написало, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, якобы чтобы сбить российскую ракету.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.

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