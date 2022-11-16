Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о непричастности России к падению ракет в Польше
Происшествия
Умерла обнаруженная без сознания в бассейне в Новосибирске школьница
Мир
Шольц, Макрон и фон дер Ляйен проигнорировали вопрос «Известий» о падении ракет в Польше
Мир
В США заявили об усталости от Украины в Евросоюзе
Армия
В ЛНР рассказали о попытках атак ВСУ от Попасной до Харьковской области
Экономика
Индекс Мосбиржи может вырасти к концу года до 2500 пунктов
Мир
Администрация Байдена запросила у конгресса $37 млрд на поддержку Украины
Общество
В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта
Спорт
Фигуристка Тотьмянина сообщила о необходимости операции
Общество
Самозапрет на кредиты ради защиты от мошенников не стал популярным у россиян
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили госнаграды за выполнение боезадач в зоне СВО
Культура
Солисты итальянского театра La Scala выступят в Москве этой зимой

Постпредство РФ при ООН указало на непричастность России к инциденту в Польше

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: налицо попытка спровоцировать прямое столкновение НАТО и России
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Факты указывают на непричастность России к падению ракет на территории Польши. Об этом в среду, 16 ноября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Варшавская стена: Польша строит забор на границе с Россией
Россиянам запретили въезд в страну, а от Москвы потребовали компенсаций за годы войны

«Важны факты, и они как раз всё отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши. Еще один факт — немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками», — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский подчеркнул, что налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями.

Также он напомнил, что 16 ноября в СБ ООН пройдет очередное заседание по Украине, на котором, скорее всего, польский инцидент будет в центре внимания. По словам Полянского, признать роль Украины и Польши в этой провокации — немыслимая вещь для западных стран.

«Зато игнорировать факты и списывать всё на Россию для них дело привычное, не замечают же они источник продолжающихся обстрелов ЗАЭС. Даже любопытно, как они будут выкручиваться на этот раз!» — отметил первый зампред РФ при ООН.

Ранее МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник на территории села Пшеводув на востоке страны упала ракета российского производства, в результате чего погибли два человека. При этом, по словам президента республики Анджея Дуды, точная принадлежность боеприпаса не установлена.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Ряд западных политиков и СМИ также признали, что ракеты, вероятнее всего, были запущены украинскими войсками.

Так, президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи с мировыми лидерами также отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что по итогам расследования западные страны коллективно решат, какие шаги делать дальше.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022