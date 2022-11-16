Постпредство РФ при ООН указало на непричастность России к инциденту в Польше

Факты указывают на непричастность России к падению ракет на территории Польши. Об этом в среду, 16 ноября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Важны факты, и они как раз всё отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши. Еще один факт — немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками», — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский подчеркнул, что налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями.

Также он напомнил, что 16 ноября в СБ ООН пройдет очередное заседание по Украине, на котором, скорее всего, польский инцидент будет в центре внимания. По словам Полянского, признать роль Украины и Польши в этой провокации — немыслимая вещь для западных стран.

«Зато игнорировать факты и списывать всё на Россию для них дело привычное, не замечают же они источник продолжающихся обстрелов ЗАЭС. Даже любопытно, как они будут выкручиваться на этот раз!» — отметил первый зампред РФ при ООН.

Ранее МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник на территории села Пшеводув на востоке страны упала ракета российского производства, в результате чего погибли два человека. При этом, по словам президента республики Анджея Дуды, точная принадлежность боеприпаса не установлена.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Ряд западных политиков и СМИ также признали, что ракеты, вероятнее всего, были запущены украинскими войсками.

Так, президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи с мировыми лидерами также отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что по итогам расследования западные страны коллективно решат, какие шаги делать дальше.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.