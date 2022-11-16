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Байден назвал маловероятным запуск ракет в Польшу из России

Президент США Байден: маловероятно, что упавшие ракеты в Польше были запущены из России
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Фото: t.me/dnrdonetsk
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Запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Об этом в среду, 16 ноября, заявил президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи с мировыми лидерами.

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Как указал американский лидер, предварительная информация опровергает факт того, что упавшие ракеты летели из России.

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что они были запущены из России», — заявил Байден.

Он добавил, что по итогам расследования западные страны коллективно решат, какие шаги делать дальше.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши, которое привели национальные СМИ, подтверждает версию эксперта.

Как дополнил военный эксперт «Известий» Антон Лавров, выдвигая аналогичную версию событий, в случае неудачного перехвата цели и отказа самоликвидатора боеприпасы С-300 способны улететь на сотни километров от точки пуска. Один из таких случаев был зафиксирован в 2020 году, когда в ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном С-300 преодолела более 200 км и разорвалась в российском Дагестане.

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