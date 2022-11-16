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Эксперт обратил внимание на схожесть упавших в Польше ракет с украинскими С-300

Военный эксперт Лавров: обломки ракет напоминают фрагменты от украинской С-300
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Фото: hotgeo.ru
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Обломки ракет, найденные на востоке Польши, напоминают фрагменты украинской зенитной С-300. Такое замечание сделал военный эксперт «Известий» Антон Лавров в среду, 16 ноября.

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По его словам, при неудачном перехвате цели и отказе самоликвидатора боеприпасы дальнобойных комплексов противовоздушной обороны способны улететь на сотни километров от места пуска.

«Такие случаи фиксировались неоднократно. В 2020 году во время конфликта между Арменией и Азербайджаном аналогичная С-300 преодолела более 200 км и разорвалась в российском Дагестане. Во время конфликта в Сирии дальнобойные С-200 разрывались после промахов в Ливане, Израиле, а одна из них попала даже в остров Крит», — указал Лавров.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он аналогично допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши, которое привели национальные СМИ, подтверждает версию эксперта.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что нет точных доказательств того, кто запустил ракету, упавшую на востоке Польши. О необходимости разобраться в произошедшем в этот день заявлял Йенс Столтенберг. Во время переговоров с Дудой он указал на важность установления всех фактов инцидента с ракетами в Польше.

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