Дуда заявил об отсутствии точных доказательств принадлежности упавших ракет

Нет точных доказательств того, кто запустил ракету, упавшую на востоке Польши. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в среду, 16 ноября.

«На данный момент у нас нет точных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся расследования», — слова Дуды привела канцелярия в Twitter-аккаунте.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Следующим днем в польское министерство иностранных дел был вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

О необходимости разобраться в произошедшем в этот день заявлял Йенс Столтенберг. Во время переговоров с польским президентом Анджеем Дудой он указал на важность установления всех фактов инцидента с ракетами в Польше.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши, которое привели национальные СМИ, подтверждает версию эксперта.