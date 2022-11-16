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МИД Польши вызвал посла России в связи с инцидентом с падением ракет

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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Посол России был вызван в польское министерство иностранных дел в связи с инцидентом с падением ракет на востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в среду, 16 ноября.

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«В связи с этим инцидентом (падением ракет. — Ред.) министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД с требованием предоставить подробные разъяснения», — говорится в публикации.

Ранее, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

О необходимости разобраться в произошедшем заявил в этот день и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время переговоров с польским президентом Анджеем Дудой он указал на важность установления всех фактов инцидента с ракетами в Польше.

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что обломки ракет, упавших в Польше, достаточно мелкие, что характерно для украинских С-300, у которых истек срок годности. Военный эксперт предположил, что когда комплекс С-300 вел российскую крылатую ракету, то он, скорее всего, ее потерял. Ракеты сбились с курса, упали на территорию Польши, где и взорвались.

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