МИД Польши вызвал посла России в связи с инцидентом с падением ракет
Посол России был вызван в польское министерство иностранных дел в связи с инцидентом с падением ракет на востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в среду, 16 ноября.
«В связи с этим инцидентом (падением ракет. — Ред.) министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД с требованием предоставить подробные разъяснения», — говорится в публикации.
Ранее, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.
О необходимости разобраться в произошедшем заявил в этот день и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время переговоров с польским президентом Анджеем Дудой он указал на важность установления всех фактов инцидента с ракетами в Польше.
Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что обломки ракет, упавших в Польше, достаточно мелкие, что характерно для украинских С-300, у которых истек срок годности. Военный эксперт предположил, что когда комплекс С-300 вел российскую крылатую ракету, то он, скорее всего, ее потерял. Ракеты сбились с курса, упали на территорию Польши, где и взорвались.