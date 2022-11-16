Американские чиновники рассказали о принадлежности упавших в Польше ракет

Ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает агентство AP News со ссылкой на американских чиновников.

«Трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электроинфраструктуре Украины», — говорится в материале.

При этом чиновники сказали об этом на условиях анонимности, так как они «не уполномочены обсуждать этот вопрос публично».

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи с мировыми лидерами также отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что по итогам расследования западные страны коллективно решат, какие шаги делать дальше.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.