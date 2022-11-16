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Американские чиновники рассказали о принадлежности упавших в Польше ракет

AP со ссылкой на американских чиновников: ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена ВСУ
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Фото: скриншот видео
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Ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает агентство AP News со ссылкой на американских чиновников.

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«Трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электроинфраструктуре Украины», — говорится в материале.

При этом чиновники сказали об этом на условиях анонимности, так как они «не уполномочены обсуждать этот вопрос публично».

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи с мировыми лидерами также отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что по итогам расследования западные страны коллективно решат, какие шаги делать дальше.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.

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