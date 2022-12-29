Украинская ракета С-300 была сбита ПВО Белоруссии

Упавшую в Брестской области украинскую ракету С-300 сбила белорусская противоракетная оборона (ПВО). Об этом 29 декабря заявили в минобороны Белоруссии.

«Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Минобороны Белоруссии пообещало рассказать о подробностях инцидента в ближайшее время.

Ракета упала у города Иваново Брестской области ранее в этот день. Белорусский лидер Александр Лукашенко был сразу проинформирован о случившемся. По его поручению на место происшествия была оперативно отправлена группа военных и следователей.

В то же время по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Николаеве.

15 ноября ракета попала в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны РФ опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Позднее с тем, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины, согласились президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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