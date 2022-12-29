Минобороны Белоруссии назвало место падения украинской ракеты в республике

Украинская ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области Белоруссии. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в минобороны республики.

«Иваново в Брестской области», — ответили в ведомстве на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что на территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Как сообщило агентство «БелТА» , белорусский лидер Александр Лукашенко уже проинформирован о случившемся.

По поручению главы государства на месте ЧП сейчас работает группа военных и следователей. На место, в частности, прибыли специалисты Следственного комитета Белоруссии, министерства внутренних дел, министерства обороны.

Причина падения ракеты устанавливается. В Минске рассматривают две основные версии. Первая — это то, что ракета могла сбиться с курса аналогично тому, как произошло в Польше в середине ноября. Тогда в польском городе Пшеводов упала украинская ракета С-300, которая унесла жизни двух человек. Согласно второй версии, ракета была сбита в результате работы белорусских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

22 декабря Лукашенко заявил, что Минск видит готовность соседних стран развернуть против республики агрессию и не исключает такой вероятности. Он напомнил, что в связи с этим в Белоруссии прошла проверка сил немедленного реагирования. Также в Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности.

В этом же месяце, 11 декабря, начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики регулярно фиксирует нарушение границы со стороны Украины. Он указал, что украинские подразделения взрывают мосты и уничтожают дорожное полотно у границы с Белоруссией.

В настоящее время Белоруссия частично ограничила въезд в три приграничные с Украиной района.