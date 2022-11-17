The Washington Post назвала падение украинских ракет С-300 причиной взрывов в Польше

Взрывы в Польше 15 ноября произошли в результате падения одной или двух украинских ракет С-300. Об этом сообщила 16 ноября газета The Washington Post со ссылкой на разведданные США.

«Ракета, упавшая во вторник в Польше и унесшая жизни двух человек, не была частью российской атаки, заявили лидеры НАТО и Польши», — говорится в материале газеты.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Украинский лидер Владимир Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ.

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