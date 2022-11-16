Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше

Предварительная информация свидетельствует о прилете на территорию Польши ракет украинской ПВО. Об этом по итогам специального заседания совета НАТО сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Расследование инцидента в деревне Пшеводув продолжится. По мнению военных аналитиков, вероятно, ракеты были выпущены с позиций ПВО под Львовом, но сошли с траектории, потеряв управление из-за работы средств радиоэлектронной борьбы Польши. Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, случившееся заставит НАТО усилить оборону вдоль линии соприкосновений . И в этой ситуации нужно не только начать диалог для дальнейшей деэскалации, но и заранее заняться вопросом контроля над вооружениями .

Опасные интерпретации

Падение двух ракет в Польше 15 ноября вытеснило из новостного поля заявления с саммита G20, призывающие к запуску переговорного процесса между Москвой и Киевом . Инцидент в деревне Пшеводув, неподалеку от границы с Украиной, привел к гибели двух человек на территории государства НАТО. Поэтому в какой-то степени конфликт грозил переместиться на земли альянса.

Вечером официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер призвал дождаться информации с экстренно созванного премьером страны совещания с комитетом правительства по безопасности и обороне. Впрочем, еще до официальных заявлений Варшавы несколько прибалтийских политиков официально возложили ответственность на Москву.

Первым на причастность РФ указал министр обороны Латвии Артис Пабрикс, выразивший в Twitter соболезнования своим «братьям по оружию». Официальные лица Литвы и Эстонии продолжили его мысль, пообещав «защищать каждый дюйм территории НАТО» .

Пришли с прилетом Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Не оставил без комментария случившееся и Киев. Президент Владимир Зеленский назвал произошедшее в польской деревне «российским ракетным ударом по коллективной безопасности» и призвал действовать . На этом фоне эксперты и СМИ начали активно рассуждать о вероятности того, что НАТО может обратиться к 5-й статье Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одну страну воспринимается как акт агрессии против всего альянса.

Однако большинство западных лидеров проявили сдержанность . В частности, с осуждающими выводами не спешил президент США Джо Байден. «Я не хочу говорить об этом до полного завершения расследования, но маловероятно в смысле траектории, что это было запущено из России» , — сказал глава Белого дома 16 ноября.

С максимальной осторожностью к теме упавших в Польше ракет подошли и во Франции. Как заявили в Елисейском дворце, «многие страны имеют один и тот же тип оружия и поэтому определение типа ракеты необязательно означает идентификацию субъекта, который ее применил» .

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 ноября сообщил, сославшись на данные, полученные во время его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, что инцидент с падением ракет, скорее всего, стал технической ошибкой .

Тщательное разбирательство

На фоне произошедшего Варшава инициировала на 16 ноября созыв совета альянса . Однако еще до завершения его заседания стало известно: Джо Байден проинформировал партнеров по блоку и G7, что взрыв в Польше оказался результатом работы украинской ПВО .

Фото: REUTERS/BPA/Steffen Hebestreit Лидеры мировых держав во время переговоров о ракетном ударе по Польше на саммите лидеров G20

Успокоительную риторику продолжил и Берлин, сообщив, что союзники по НАТО, как и прежде, не рассматривают возможность введения бесполетной зоны на Украине.

Президент Анджей Дуда затем подтвердил, что упавший снаряд с высокой вероятностью принадлежал Украине и был запущен во время работы систем ПВО . «То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу», — подчеркнул он.

По информации СNN, Киев уже признал: упавшая в Польше ракета — работа украинской ПВО. Хотя ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Киев не согласен с выводами западных стран об украинском происхождении обломков и просит допустить его представителей к месту происшествия.

При этом Минобороны РФ еще накануне заверило, что опубликованные фотографии обломков «не имеют никакого отношения к российским средствам поражения» . 16 ноября ведомство сообщило: российские специалисты идентифицировали их как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, скорее всего, они были выпущены с позиций ПВО под Львовом по какой-то воздушной цели во время атаки российских крылатых ракет по объектам на Украине.

Пришли с прилетом Президент Польши Анджей Дуда на заседании комитета безопасности в Варшаве Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Slawomir Kaminski

— Однако они не поразили цель, а сошли с траектории. Можно предположить, что ракеты С-300 потеряли управление из-за работы средств радиоэлектронной борьбы Польши : они должны были сбить российские изделия с курса, а вместо этого воздействовали на украинские ракеты, — предположил эксперт.

По мнению младшего научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василия Климова, падение противоракет украинских систем ПВО С-300 в Польше вряд ли существенным образом отразится на военной помощи НАТО Киеву. По его словам, первостепенной задачей для блока сейчас остается обеспечение собственной безопасности его стран-членов.

— Этот инцидент станет дополнительным свидетельством для НАТО того, что надо усиливать восточный фланг современными системами ПВО/ПРО . Неслучайно в представленном в октябре 2022 года обзоре США по противоракетной обороне обозначена тенденция к интеграции потенциала ПВО и ПРО для отражения широкого спектра угроз, — напомнил эксперт.

Линии коммуникации

Окончательно дискуссии в соцсетях по поводу начала третьей мировой войны утихли после пресс-конференции генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам заседания совета альянса. Подтверждений того, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, нет , отметил он. По предварительной информации блока, это был прилет ракет украинской ПВО. Тем не менее в НАТО не собираются обвинять в произошедшем Киев, расследование инцидента продолжится .

Фото: REUTERS Обломок упавшей в польском Пшеводуве ракеты

При этом Йенс Столтенберг отдельно отметил: блок не видит признаков того, что Россия планирует нападение на территорию НАТО. Однако в качестве реакции на произошедшее Североатлантический альянс принял решение перебросить дополнительные системы ПВО на восточный фланг. В то же время блок намерен сохранить линии коммуникаций с Москвой, подтвердил Столтенберг.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что произошедшее в Польше должно подтолкнуть к деэскалации .

Руководство альянса поступило адекватно, предпочтя не действовать на эмоциях , а провести очень тщательное разбирательство случившегося, считает директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин.

Этот инцидент лишь подтверждает необходимость переговоров, уверен Василий Климов. « Любая острая ситуация, подобная падению ракет в Польше, может дать стимул для диалога и поиска взаимоприемлемого компромисса », — отметил он.

Пришли с прилетом Полиция на украино-польской границе Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski

Эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович также полагает, что эта ситуация иллюстрирует необходимость сохранения каналов связи.

— В США и НАТО всё же нашлись хладнокровные профессионалы. Вместе с тем усиление противовоздушной и противоракетной обороны в странах Центральной и Восточной Европы будет ускорено , и мы медленно, но верно движемся к своего рода самосбывающемуся пророчеству о появлении весьма дестабилизирующих условно оборонительных вооружений вдоль линии соприкосновения, — добавил он.

По словам эксперта, в этой ситуации диалог нужен не только для деэскалации, поскольку уже сегодня необходимо думать над форматами контроля над вооружениями и их сокращением.