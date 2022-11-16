Кремль прокомментировал падение ракет на территории Польши

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Польши по созыву совета НАТО. Свое мнение он высказал журналистам в среду, 16 ноября.

Говоря о ситуации с падением на территории Польши ракет, Песков указал на очередной взрыв оголтелой русофобской реакции, которая не основана на реальных данных.

«Высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея представления, что точно произошло, что стало причиной и так далее», — отметил он.

По его словам, Польша имела все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках украинской ракеты С-300 и специалисты сразу бы поняли, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к ВС РФ.

Накануне, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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