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WSJ узнала происхождение упавшей в Польше ракеты

WSJ: упавшая в Польше ракета была выпущена украинской системой ПВО
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Фото: REUTERS
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Ракета, упавшая на востоке Польши во вторник, была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 16 ноября, сообщила со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников газета Wall Street Journal.

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По ее данным, получены первые выводы специалистов. Их обсудят на экстренном заседании стран НАТО. Стороны проанализируют данные разведки по данному вопросу и рассмотрят различные варианты действий.

Также отмечается, что президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Ранее в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

При этом, по словам президента республики Анджея Дуды, точная принадлежность боеприпаса не установлена.

По итогу встречи с мировыми лидерами по вопросу инцидента президент США отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что после расследования западные страны коллективно обсудят дальнейшие действия.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.

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