WSJ узнала происхождение упавшей в Польше ракеты

Ракета, упавшая на востоке Польши во вторник, была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 16 ноября, сообщила со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников газета Wall Street Journal.

По ее данным, получены первые выводы специалистов. Их обсудят на экстренном заседании стран НАТО. Стороны проанализируют данные разведки по данному вопросу и рассмотрят различные варианты действий.

Также отмечается, что президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Ранее в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

При этом, по словам президента республики Анджея Дуды, точная принадлежность боеприпаса не установлена.

По итогу встречи с мировыми лидерами по вопросу инцидента президент США отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он добавил, что после расследования западные страны коллективно обсудят дальнейшие действия.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.