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В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300

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Фото: REUTERS
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Фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом в среду, 16 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины», — сказал он.

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Днем ранее МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник на территории села Пшеводув на востоке страны упали одна-две ракеты, в результате чего погибли два человека. Некоторые политики высказали мнение, что речь о российской ракете.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Ряд западных политиков и СМИ также признали, что ракеты, вероятнее всего, были запущены украинскими войсками.

Так, президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи с мировыми лидерами также отметил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также указал, что налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, обломки ракет, показанные на видео, слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.

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