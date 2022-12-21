Белоруссия частично ограничила въезд в три приграничные с Украиной района

Правительство Белоруссии ограничило въезд в приграничную полосу трех районов Гомельской области рядом с Украиной. Об этом говорится в опубликованном 21 декабря постановлении кабмина.

«Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области», — говорится в документе.

Постановление не распространяется на физических лиц, следующих в приграничную полосу к месту жительства, для посещения близких родственников и для выполнения трудовых обязанностей.

19 декабря в Белоруссии завершили проверку боевой готовности вооруженных сил (ВС), которая началась 13 декабря. В рамках мероприятий было запланировано передвижение военной техники и личного состава, в связи с чем будет временно ограничено движение граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и некоторым участкам местности.

До этого, 11 декабря, начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности. В тот же день глава МИД республики Владимир Макей рассказал «Известиям», что в стране вводится режим контртеррористической операции (КТО) на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Он также допустил попытку захвата отдельных участков территории страны.