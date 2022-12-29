СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 29 декабря сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его данным, две ракеты пролетели над Конотопом в Сумской области. Также идут сообщения о пролете ракет в сторону Броваров Киевской области. Пишут о работе украинской противоракетной обороны (ПВО) на границе Киевской и Черниговской областей.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что по стране сегодня планируют направить более 100 ракет за несколько волн, одна из целей — Киев.

Представители ряда украинских регионов также предупредили о ракетной атаке и посоветовали зарядить телефоны, запастись водой.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Ранее, в ночь на 29 декабря, украинские СМИ сообщали о пролете российских дронов-камикадзе над рядом регионов страны.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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