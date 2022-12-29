СМИ сообщили о взрывах во Львове и Харькове

Во Львове, Харькове, Киеве, Одессе и Николаеве слышны взрывы. Об этом 29 декабря сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, над страной сейчас более 120 российских ракет.

Метро в Харькове было остановлено, однако затем возобновило работу. В то же время в киевской подземке наблюдаются перебои со светом. Без электроэнергии также большая часть Львова.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Представители ряда украинских регионов предупредили о ракетной атаке и посоветовали зарядить телефоны, запастись водой.

До этого, в ночь на 29 декабря, украинские СМИ сообщали о пролете российских дронов-камикадзе над рядом регионов страны.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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