Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогов заявил о пяти ночных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Армия
Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление
Общество
Суд приговорил члена банды «Северские» Воронина к 14 годам колонии строгого режима
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Общество
После гибели животных и серии проверок Приморский океанариум сменил директора
Мир
В МИД России отклонили «формулу мира» Зеленского
Авто
Российский завод Hyundai начал выпускать кузова для экспорта
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Общество
Психиатр назвала новогоднюю хандру возможным проявлением трудоголизма
Мир
WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
Общество
Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева
Сюжет:

СМИ сообщили о взрывах во Львове и Харькове

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Львове, Харькове, Киеве, Одессе и Николаеве слышны взрывы. Об этом 29 декабря сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Сломать системы: ВС России активизировали контрбатарейную борьбу в Донбассе
За два дня в зоне спецоперации уничтожено более 20 украинских артиллерийских орудий, САУ и РСЗО

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, над страной сейчас более 120 российских ракет.

Метро в Харькове было остановлено, однако затем возобновило работу. В то же время в киевской подземке наблюдаются перебои со светом. Без электроэнергии также большая часть Львова.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Представители ряда украинских регионов предупредили о ракетной атаке и посоветовали зарядить телефоны, запастись водой.

До этого, в ночь на 29 декабря, украинские СМИ сообщали о пролете российских дронов-камикадзе над рядом регионов страны.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022