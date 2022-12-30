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Награда найдет героев: в минобороны учредили медаль участнику СВО

На ней изображен орден Красной Звезды — один из самых почетных в советское время
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Министерство обороны России начало вручать новую медаль — «Участнику специальной военной операции». На ее лицевой стороне изображен орден Красной Звезды — одна из самых почетных боевых наград советского времени. Первые медали в конце декабря нынешнего года уже получили солдаты и офицеры, действующие в СВО на Украине. Использование Красной Звезды в оформлении новой медали не случайно, подчеркивают военные историки. «Известия» расспросили их подробнее о смысле и значении наград в русской армии.

Связь времен

Новая медаль относится к ведомственным и закрепляет за награжденным статус участник СВО. Вручать ее можно как военнослужащим, так и гражданским лицам.

В распоряжении «Известий» есть эскиз новой награды. Медаль имеет круглую форму. На лицевой стороне по центру серебристого диска с венком выгравирован орден Красной звезды. Он хорошо известен: в середине красной звезды помещён щит с изображением фигуры красноармейца в длинной шинели, будёновке и со знаменитой винтовкой Мосина с примкнутым штыком в руках.

На оборотной стороне медали — надпись «Участнику специальной военной операции». Рельефное изображение ордена Красной звезды покрыто эмалью. Сама медаль — на классической пятиугольной колодкое, обтянутой лентой. На желтом фоне расположены две красные, белая и зеленая полосы.

Вместе с медалью будет выдаваться удостоверение. В нем указан номер приказа министра обороны России, на основании которого присуждена награда, и дата его подписания. И надпись: «Награжден (а) медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции». Под ней указывается фамилия имя и отчество награжденного.

Звезда за подвиг

Использование Красной звезды в оформлении новой медали не случайно. Орден был учрежден в 1930 году и всегда считался одной из самых почетных боевых наград Советского Союза.

Его вручали за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности. Орден получали солдаты и офицеры, проявившие личное мужество и отвагу в боях, продемонстрировавшие отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями и за другие значимые заслуги.

Награждены участники боев за Халхин-гол, Финской и Великой Отечественной войн. В ходе локальных конфликтов и Афганской войны орденом Красной Звезды награждались многие советские военнослужащие, получившие в боевых столкновениях ранения средней тяжести, тяжёлые ранения и контузии. Орден всегда считался одной из самых почетных боевых наград в Советской армии.

Последние награждения орденом Красной Звезды Указами Президента СССР произошли в 1991 году.

Медаль «Участнику специальной военной операции» будет символизировать связь поколений и напоминать о ратных подвигах героев прошлых лет, рассказал «Известиям» военный историк, полковник запаса, главный редактор альманаха «Военная летопись» Илья Мощанский.

Есть такое понятие, как аксиология — наука о ценностях, — объяснил историк. — Любая награда должна иметь аксиологическое наполнение — за ней должны стоять ценностные ориентиры, понятные людям, геральдическая история. Когда стали вводится российские награды в начале 1990-х годов, они не имели направленности и наполнения. Не было понятно, за что их дают, каков у них статут и прочее. Многие солдаты и офицеры во время Чеченской компании говорили: «Лучше дайте нам орден Красной звезды, всем сразу ясно, за что я его получил». Сейчас мы видим процесс возвращения, реинкарнации тех наград, которые были «намолены» поколениями и всем понятны.

Изображение ордена Красной звезды на новой медали воспринимается однозначно — сразу становится ясно, что награду дали за участие в боевых действиях, добавил Илья Мощанский.

У Росгвардии уже есть памятная медаль «Участнику специальной военной операции». 27 июня 20022 года был опубликован приказ об учреждении этой награды. На лицевой стороне медали изображен военный с автоматом на фоне серебристой ленты в виде буквы «Z».

От Святого Георгия

Самыми почитаемыми в солдатской и офицерской среде считаются медали «За отвагу» и орден Мужества. Именно их, судя по показанным церемониям награждения, чаще всего вручают отличившимся в боях в зоне СВО военнослужащим.

Медаль «За отвагу» учреждена еще в 1938 году. Все эти годы она осталась одной из немногих воинских наград, которая сохранилась в России после 1991 года практически в неизменном виде. С аверса в нижней части убрали надпись «СССР», оставив силуэты трех истребителей И-16 и танка Т-35.

Незначительно изменился и статут самой медали, где основным поводом для представления остались «личное мужество и отвага». Ее значимость определяется и тем, что она носится на левой стороне груди и располагается после медали ордена «За заслуги перед Отечеством», — при ее наличии.

Увидев такую награду на мундире солдата или офицера, можно с полной уверенность сказать, что ее обладатель совершил подвиг в ходе боевых действий или в условиях, сопряженных с риском для жизни.

В мирное время медаль «За отвагу» вручалась крайне редко. Даже в Афганистане ее получали не часто. Сегодня она стала одним из символов спецоперации на Украине. Награждения ей удостаиваются военнослужащие, которые непосредственно участвует в боевых действиях.

Орден Мужества — еще одна награда для принимающих участие в СВО. Он был учрежден в 1994 году. Больше всего орденов получили участники боевых действий на Северном Кавказе. В Вооруженный силах его уважительно называют «мужик».

Орденом награждают граждан Российской Федерации, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Участников спецоперации за героизм также часто награждают орденом Святого Георгия IV степени. В Российской Федерации его ввели 8 августа 2000 года. Предшествовал ему учрежденный императрицей Екатериной II в 1769 году орден святого Великомученика и Победоносца Георгия. Выделялся своим статусом среди других российских орденов как награда за личную доблесть в бою и заслуги перед Отечеством, считался самой престижной боевой наградой Российской империи. Имеет четыре степени.

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