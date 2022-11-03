«Прибежал без шапки, я его ругаю, а он мне: «Пап, я людей спас»

Спасли людей из пожара, достали из воды и из-подо льда, действовали, когда все вокруг стояли в нерешительности... 3 ноября в Москве состоится награждение детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки. На торжественную церемонию всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» приедут 20 ребят со всей страны — от Карелии до Красноярского края. «Известия» побеседовали с детьми об их подвигах, узнали, что они чувствовали, спасая других, зачастую с риском для собственной жизни, и чем полезны уроки ОБЖ.

Не ходите дети на воду играть

Тринадцатилетний Тимофей Миронов из Алтайского края буквально поднял со дна озера восьмилетнюю девочку. Она отплыла далеко от берега, но никто из взрослых почему-то не обратил на это внимания.

— Я с другом после пробежки пошел на речку, купаться. Мы хорошо умеем плавать, поэтому пошли на глубину. Минут через 20 я заметил девочку восьми лет, которая поплыла в нашу сторону. Я предупредил ее, что тут глубоко, и посоветовал держаться ближе к берегу, но она не послушалась, — рассказал Тимофей «Известиям».

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю. Тимофей Миронов

В какой-то момент девочка нырнула под воду и долго не всплывала.

— Я спросил ее подружку, всё ли нормально, и она сказала: «Да, мы так уже делали». И тут резко всплывает и снова уходит под воду голова. Я понял, что надо быстро действовать. Все вокруг были в ступоре, — вспоминает мальчик.

Тимофей нырнул пару раз, вытащил девочку на берег, закричал: «Помогите!». Из носа у нее шла кровь, губы посинели, глаза уже почти закатились. Детям повезло — прибежал мужчина и откачал девочку.

— Самый тяжелый момент для меня был, когда я ее достал и увидел, что она не дышит. Я сразу понял, что что-то не так. А тащить ее до берега было несложно, она была легкой, — поделился мальчик.

Дети после этого случая виделись.

— Она меня поблагодарила, назвала своим ангелом-хранителем. Сказала: «Пойду во второй класс. Если бы не ты, я бы уже никуда не пошла» . У нее всё нормально, живет обычной жизнью, — рассказал Тимофей.

Даниил Золотарев из Волгоградской области вытащил ребенка из-подо льда. Молодому человеку 15 лет, он увлекается боксом и лыжами.

— Мы гуляли 28 марта по скверу в Урюпинске, где был пруд, заметили небольшую компанию мальчиков лет по девять. Один из них вышел на лед, пошел ближе к центру и провалился. Рядом стояли люди, в том числе взрослые, но они ничего не делали. Я понял, что на моих глазах погибает человек и меня будет мучить совесть, если я не помогу, — рассказал он «Известиям».

Даниил кинулся спасать мальчика, пополз к нему по льду.

Фото: uryupinka.ru Даниил Золотарев

— Нас на уроках ОБЖ учили, что по слабому льду нужно ползти, чтобы распределить массу равномерно. Уже рядом с мальчиком лед подо мной провалился, я ушел в воду по горло. Было холодно, но адреналин помогал действовать дальше, — поделился он.

Мальчики попытались залезть на лед, но он ломался.

— Мы отплыли дальше, и метра через два я взял его сзади за воротник и просто кинул на лед, а потом вылез сам. Мы ползком направились к берегу, где его встретил дед, — продолжил Даниил.

Мальчику вызвали такси, но водитель его не взял, сказал: «Я не буду везти мокрого пацана».

— Я просто пешком пошел домой, не простудился даже. Боялся, что мама поругает, сказал ей, что просто в лужу упал. О том, что я спас человека, она узнала на следующий день, — рассказал он.

В будущем Даниил хочет стать сотрудником МЧС и поступить в Ивановское кадетское училище.

«Пап, я людей спас»

Четырнадцатилетний Арслан Шафиков спас из огня не только пожилую семейную пару, но и их вещи. ЧП произошло в селе Мраково в Башкирии.

— Я затопила баню и ушла в комнату. Лежу, и вдруг в окне пробегает мальчик и кричит: «Тетенька, вы что сидите, у вас же баня горит!». Открываю дверь — а там языки пламени уже в прихожей, — рассказала пострадавшая пенсионерка «Известиям».

Вместе с ней в доме находился 68-летний супруг — инвалид второй группы с ампутированной левой ногой.

— Я пыталась сама потушить, но ничего не вышло. Уже дым по всему дому, я стала метаться, но Арслан сказал не суетиться, брать документы, деньги и выходить. Помог выбраться через окно мужу и мне. Потом побросал в окно наши куртки, телевизор, костыли, коляску, — вспоминает женщина.

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан Арслан Шафиков

Сам Арслан считает, что на его месте так поступил бы каждый. Завидев дым, он сразу позвонил в МЧС, но понял, что спасатели не успеют.

Отец Арслана Айдар рассказал «Известиям», что сначала не понял важность поступка сына.

— Он прибежал домой без шапки, за что я его отругал. А он мне: «Пап, я людей спас». Конечно, я боюсь за него, спросил: «Зачем ты туда полез?» Потом, конечно, осознал. Чисто по-мужски пожал ему руку и сказал: «Ты молодец» , — поделился Айдар.

Спасти жизнь двухлетней девочке смогла и Катя Юльтимирова из Челябинска. Ребенок выпал из окна третьего этажа прямо ей в руки.

— Мы с подругой возвращались с карьера и увидели маленькую девочку, которая стояла в окне многоэтажки. Мы поняли, что она может вот-вот упасть. Там была москитная сетка, но она не выдержала бы ее веса, — рассказала «Известиям» 15-летняя Катя.

Фото: chelyabinsk.er.ru Катя Юльтимирова

Многие люди проходили мимо, все были в телефонах, вспоминает она. Девушка встала под окно и стала ловить ребенка.

— В тот момент у меня не было никаких мыслей — только чтобы ребенок остался жив. Девочка выпала, она летела головой вниз. Мне удалось поймать ее на руки, и мы обе повалились: я на спину, она сверху, — поделилась Катя.

Затем с девочкой на руках она пошла в дом, полчаса стучала в квартиру, но никто не открыл. Вызвали «скорую», которая передала ребенка матери и заключила, что он не пострадал. Сама Катя отделалась растяжением руки, которое прошло через неделю.

«Падающий с высоты даже нескольких этажей взрослый человек представляет смертельную опасность для находящихся внизу: спасти его можно, лишь рискуя собственной жизнью, смягчив удар при падении. Однако даже маленький ребенок может нанести серьезные травмы при попытке поймать его на лету», — прокомментировали ЧП в МЧС Челябинской области.

Катя мечтает поступить в Академию МЧС на психолога.

Истории Кати, Тимофея, Даниила и Арслана — далеко не все подвиги, которые в 2022 году совершили российские дети. Девятая торжественная церемония награждения подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях, состоится в Совете Федерации в Москве 3 ноября.