Поисковый подряд: свыше 6 тыс. человек потерялись в лесах с начала лета

Пенсионерка из Шатуры в октябре провела в лесу шесть ночей. Найти 70-летнюю любительницу грибов помогли ее собаки. В те же дни заблудившаяся пожилая женщина провела девять дней в лесу под Калининградом. Сезон грибов и ягод снова выдался напряженным для поисковиков: с начала лета только лишь в добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 6216 заявок на поиск людей, пропавших на природе. Нашлись живыми далеко не все. Грибной сезон в этом году начался позже обычного, поэтому риск замерзнуть ночью в лесу у пропавших значительно вырос, отмечают эксперты. Выйти из леса или навести на свой след спасателей не всегда помогают даже мобильные телефоны.

Ответ лаем

В октябре по СМИ и соцсетям разлетелись кадры спасения 87-летней Александры Васильевой, которая провела в лесу девять дней. Во время прогулки с семьей женщина присела на пенек, чтобы передохнуть, а когда родственники вернулись за ней, то не обнаружили на прежнем месте.

Несмотря на усилия волонтеров, найти бабушку удалось только на девятый день. Ее обнаружила семейная пара, которая тоже заблудилась в лесу, собирая грибы. Они смогли самостоятельно выйти, связаться со спасателями и сообщить им, где искать пенсионерку. Женщину эвакуировали из леса и отправили под наблюдение врачей.

Поисковый подряд_5 Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Примерно в те же даты на горячую линию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск 70-летней женщины, которая ушла в лес за грибами и не вернулась. Женщина уже терялась два года назад, поэтому поисковики знали, что она плохо слышит. Однако с ней были три собаки — Грей, Даша и Кузя. Добровольцы надеялись, что животные будут лаять в ответ.

В первую ночь поисков группа услышали лай. Оказалось, что пес Кузя вернулся домой сам. Но бабушки и других собак с ним не было.

Важным знаком для поисковиков стала найденная разорванная тушка животного: он знали, что собаки пропавшей охотятся на мелких зверей. Женщину удалось найти живой, но она провела в лесу шесть ночей. В поиске участвовало более 200 человек. Были задействованы квадрокоптеры, кинологические расчеты.

Поисковый подряд_4 Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Всего с начала лета этого года поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 6216 заявок на поиск людей, пропавших на природе, сообщили «Известиям» в пресс-службе отряда. Живыми удалось найти 5084 человека, погибшими — 513 человек. Судьба более 300 остается неизвестной. Остальные заявки отозвали.

В прошлом году за тот же период в отряд поступило 6795 заявок на поиск пропавших на природе. Тогда удалось найти живыми 5519 человек, погибшими — 729, а 289 до сих пор не найдены.

Поздние грибы

Особенностью этого года стало позднее начало грибного сезона, рассказал «Известиям» председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

— Стандартный грибной сезон заканчивается примерно в 20-х числах сентября, самый пик — после 10 сентября, в 20-х числах он затухает. Сейчас прошло прилично времени, а мы имеем грибной сезон в полный рост. Люди ходят в лес, есть множество тяжелых поисков одновременно — по три, по пять в сутки на один регион, — поделился он.

Поздний грибной сезон, по его словам, означает, что и ночи стали холоднее.

— Ни один грибник никогда не рассчитывает, что может провести ночь в лесу, а соответственно, он к этому совершенно не готов. При таких ночных температурах не надо много времени, чтобы со здоровьем человека произошли фундаментальные изменения. Нам надо быть быстрыми и успевать искать, — рассказал Григорий Сергеев.

Если обычно есть разница между регионами по количеству пропавших в осенний сезон, то в этом году поисковики отмечают, что все идут вровень.

— В этом году серьезной разницы между регионами нет. Кроме того, что в ряде сибирских регионов лег снег. Спасибо большое снегу, мы очень любим его — он заставляет большинство грибников забыть об идее что-нибудь собрать. При этом появляются другие грибы, чага, которая растет на дереве, и многие идут за ней, но традиционный сбор грибов заканчивается, — подчеркнул председатель отряда.

В тех регионах, где снег еще не выпал и держатся днем плюсовые температуры, а это Центральная Россия и Северо-Западный округ, Урал, Поволжье, сбор грибов продолжается.

С развитием вездеходной техники туристы и грибники в лесах стараются забраться как можно дальше от конкурентов, что понижает их шансы на спасение в непредвиденной ситуации, рассказал спасатель первого класса Михаил Савченко.

— Они думают, что, даже если он далеко уедет, спасатели прилетят на вертолете и спасут. Да, мы прилетим и приедем. Но не нужно забывать, что может быть холод, травмы. Мы можем просто не успеть , — отметил он.

Телефон как надежда

Теряются в природной среде люди разных возрастов, рассказали в отряде «ЛизаАлерт». Например, с июня этого года 11% заявок касались поисков несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года их было 10%.

— Теряются все, но чем у человека сложнее с двигательной активностью, тем меньше у него шансов самостоятельно спастись. Амбиции пожилых людей, ощущение, что «я могу все и хожу в этот лес 30 лет», приводят к тому, что человек не может выйти, — пояснил Григорий Сергеев.

При этом, когда в лесу теряется человек с ребенком, заявки, как правило, поступают к поисковикам быстрее. Поэтому, по его словам, повышаются шансы вовремя найти пропавших.

Бывает и так, что юные, заблудившись в лесу, справляются сами. Например, Юрию Балашову из Ульяновска помогло, что он с детства ходил с отцом в походы.

— Было темно, я пытался обнаружить обратную тропинку, но не получилось. Нашел большие сломанные и срубленные ветки, сделал себе крышу над головой, они опирались на дерево, и я под ними сидел. Рядом развел костер, — поделился мальчик.

После рассвета ему удалось сориентироваться и выйти к людям.

Поисковый подряд_6 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Наличие у пропавшего мобильного телефона, часто выглядит как надежда на спасение, однако волонтеры часто сталкиваются с тем, что заряд аппарата быстро расходуется из-за хаотичных звонков.

— Человеку звонят экстренные службы, а также звонит лесник, ему звонят спасатели, родственники, и все спрашивают: «Что ты видишь?» Ответ на вопрос им не поможет , потому что для того, чтобы он помогал, надо специально готовить людей под такой род задач, — подчеркнул председатель отряда.

По его словам, для этих задач отряд отдельно готовит добровольцев. Обучение занимает до полугода. Но потом наличие таких специалистов помогает ежедневно спасать десятки человек.