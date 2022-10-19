Ушедшая по грибы пенсионерка 10 дней блуждала по лесу в поисках пути назад

Ушедшая в лес за грибами 87-летняя жительница Калининградской области заблудилась в лесу и провела там десять дней. Кадры ее спасения специалистами МЧС России по Калининградской области появились в распоряжении «Известий».

Поиски женщины начались 9 октября после того, как она ушла в лес за грибами и не вернулась. Искать ее отправились сотрудники МЧС и волонтеры.

Женщину случайно обнаружили грибники, которые сами плутали в поисках выхода из леса. Спустя полчаса спасатели Калининградского поисково-спасательного отряда вынесли пенсионерку на руках и передали бригаде скорой помощи.

Медики диагностировали у собирательницы даров леса переохлаждение и госпитализировали ее. Отмечается, что ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Ранее, 9 октября, туриста из Ставропольского края, пропавшего в Астраханской области, нашли местные рыбаки. Сообщение о пропаже мужчины поступило 8 октября. В МЧС отметили, что в медицинской помощи он не нуждался.