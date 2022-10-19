Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 19 октября
Мир
Глава МИД ФРГ предложила отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией»
Мир
В США заявили об увеличении производства РСЗО HIMARS до 96 в год
Мир
В Китае указали на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины
Мир
Reuters сообщило о намерении стран Запада обсудить в СБ ООН поставки иранского оружия
Мир
Берлускони предупредил о мировой войне в случае вступления Украины в НАТО
Мир
В АТОР допустили введение Грузией 90-дневного лимита на пребывание россиян
Мир
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения на ЗАЭС
Мир
Президент Чехии поддержал повышение пенсионного возраста
Экономика
В Германии заявили о желании покупать газ из РФ после конфликта на Украине
Мир
Politico узнала о призыве ряда стран ЕС к новым санкциям против России
Общество
Сальдо заявил об угрозах Киева разрушить плотину Каховской ГЭС

Ушедшая по грибы пенсионерка 10 дней блуждала по лесу в поисках пути назад

0
Фото: Управление МЧС РФ по Калининградской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ушедшая в лес за грибами 87-летняя жительница Калининградской области заблудилась в лесу и провела там десять дней. Кадры ее спасения специалистами МЧС России по Калининградской области появились в распоряжении «Известий».

Поиски женщины начались 9 октября после того, как она ушла в лес за грибами и не вернулась. Искать ее отправились сотрудники МЧС и волонтеры.

Женщину случайно обнаружили грибники, которые сами плутали в поисках выхода из леса. Спустя полчаса спасатели Калининградского поисково-спасательного отряда вынесли пенсионерку на руках и передали бригаде скорой помощи.

Медики диагностировали у собирательницы даров леса переохлаждение и госпитализировали ее. Отмечается, что ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Ранее, 9 октября, туриста из Ставропольского края, пропавшего в Астраханской области, нашли местные рыбаки. Сообщение о пропаже мужчины поступило 8 октября. В МЧС отметили, что в медицинской помощи он не нуждался.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022