Пропавшего под Астраханью туриста нашли местные рыбаки

Туриста из Ставропольского края, пропавшего в Астраханской области, нашли местные рыбаками. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

8 октября в МЧС поступила информация об исчезновении мужчины 1956 года рождения. Спасатели отправились на поиски.

«В ходе поисковых мероприятий в Володарском районе пропавший мужчина обнаружен местными рыбаками <...> заблудился», — заявили в ведомстве.

Турист в медицинской помощи не нуждался.

В сентябре в Магаданской области в районе реки Ола потерпела бедствие группа туристов из 12 человек. Спастись смогли 11. Один турист пропал. Его тело на берегу реки Ола обнаружили спасатели на следующий день после случившегося.