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Родительский подвиг: как будут поощрять «Матерей-героинь»

Возрожденное звание станет одной из трех высших государственных наград
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня». Его получат женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. В качестве поощрения им выплатят 1 млн рублей. Для чего возвращают звание, которое будет сопоставимо по значению со званиями Героя РФ и Героя труда, и поможет ли такая мера улучшить рождаемость — в материале «Известий».

Условия получения звания «Мать-героиня»

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Указ, подписанный президентом в понедельник, 15 августа, устанавливает звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. И мать, и дети должны являться гражданами РФ. Кроме звания женщина получает поощрение в 1 млн рублей, а также отличительный знак — орден «Мать-героиня». Он представляет собой пятиконечную звезду с гербом России посередине, обрамленным рантом с наименованием звания.

В указе говорится, что звание «Мать-героиня» наряду с Героем РФ и Героем труда становится одним из трех высших званий в стране. Значимость ордена дополнительно подчеркивается тем, что носится он на левой стороне груди выше других государственных наград. О преференциях, которые получит «Мать-героиня», в указе пока не говорится. Однако, например, Героям России полагается ежемесячная индексируемая выплата (в 2021 году называлась сумма в 75 тыс. рублей), плюс дополнительные деньги от региона и от Пенсионного фонда. Суммарно в Москве, как сообщалось, Герой России должен получать 122 тыс. рублей — без пенсии. За Героями Труда также закрепляется ежемесячная выплата (55 тыс. после последней индексации), а также ряд льгот — от путевок в санатории до бесплатного изготовления зубных протезов.

Прописаны условия получения звания «Мать-героиня». Оно присваивается, когда десятый ребенок достигает возраста одного года, а все остальные дети живы. Исключение составляют случаи, когда они погибли или пропали без вести при защите Отечества, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, в результате терактов и ЧС, либо вследствие трудового увечья или профзаболевания.

Родительский подвиг
дети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб также указала важное условие — мать должна воспитать всех детей.

Почему «Мать-героиня» должна воспитать 10 детей

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Изначально общественники, которые обращались к президенту Путину с просьбой вернуть это звание, призывали установить его для матерей, которые воспитали пять и более детей. Однако в итоговом документе условием стало всё же 10 детей.

Глава Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович, одна из тех, кто активно продвигал идею о возрождении звания, пояснила «Известиям»: в озвученных предложениях говорилось о возможности выделить несколько категорий женщин, как это делалось в СССР.

— В итоге критерием стали 10 воспитанных детей, но важен сам факт, что этот указ издан и звание в России снова появилось, — пояснила она. — Критерий в 10 детей не говорит о том, что не будут внесены изменения и дополнения. Критерии всегда можно дорабатывать, вносить предложения. Мы продолжим работу по расширению категорий получателей. Самое главное — нас услышали.

По словам Карпович, только в Москве более 150 семей, в которых десять и более детей.

— По указу появилась финансовая поддержка этого звания — мы на это и не рассчитывали, когда обращались к президенту, — говорит Анна Карпович. — Хотели вернуть статус, который сам по себе тоже был бы важен.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отмечает, что также была в числе тех общественников, которые выступали за то, чтобы орден давать матерям с пятью детьми и более.

Родительский подвиг
дети
Фото: ИВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— В наше время пятеро детей — это тоже подвиг, признаем честно, но здорово, что появилось звание «Матери-героини» для тех, кто воспитал от 10 детей, хотя таких и немного, — сказала она «Известиям». — Когда государство выдает орден и денежную премию вместе с ним, это уже повышает статус и престиж многодетной семьи.

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Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко напомнил, что впервые это звание в стране появилось в июле 1944 года.

— Президент особо подчеркнул, что это именно возвращение звания, которое было учреждено в тяжелые военные годы, когда страна понесла огромные человеческие потери, — сказал он «Известиям». — Тогда звание также присваивали матерям, которые родили и воспитали 10 или более детей. При этом важно, чтобы последнему ребенку было не менее одного года. Именно такой механизм предусмотрен и новым указом.

Рыбальченко также напомнил, что в СССР одновременно со званием «Мать-героиня» были учреждены медаль и орден «Материнская слава» трех степеней для женщин, воспитавших семь, восемь и девять детей. В России аналогичный орден «Родительская слава» учрежден еще в 2008 году.

Чрезвычайная демографическая ситуация

Ирина Волынец замечает, что в России всего 6% семей имеют трех и более детей, всего несколько тысяч семей, в которых восемь и более детей, а семей с 10 и более детьми — совсем мало. По данным на 1 января 2021 года, в России насчитывалось 1,99 млн многодетных семей.

Родительский подвиг
ребенок
Фото: ИВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Поэтому, конечно, это в большей степени символическая мера, направленная на повышение престижа многодетной семьи, на привлечение внимания к этим семьям с позитивной стороны, — сказала она. — Чем больше таких поводов — тем лучше, конечно.

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Рыбальченко отмечает, что сейчас идет переосмысление роли семьи и рождения детей в жизни общества — и во многом это связано с «чрезвычайной демографической ситуацией» в стране.

— Меняется парадигма в отношении многодетной семьи — от социальной модели поддержки многодетности, когда многодетная семья в перечислении семей с особыми потребностями шла в очереди после малоимущих семей, мы переходим к ценностной модели, — сказал он. — Ведь многодетность — традиционная семейная ценность народов России. Ни один народ не сможет существовать без этой базовой ценности, поэтому многодетная семья должна стать не только базовым ответом на демографические вызовы, но и социальной нормой, определяющий социальное благополучие общества и его будущее.

По его словам, возвращение звания — это только один шаг в этом переходе к ценностной модели поддержки многодетной семьи. В целом же необходимо выработать комплекс мер поддержки рождения третьего и последующих детей — вне зависимости от нуждаемости семьи.

— Потому, что ценность определяется не нуждаемостью, а той социальной миссией, которую многодетная семья несет в общественной жизни, — сказал Рыбальченко. — Вознаграждение в 1 млн рублей увеличивает значимость звания. Предусмотрено и увеличение выплат тем, кто удостоен ордена «Родительская слава», до 200 тысяч рублей. Но опыт показывает, что только масштабные меры поддержки рождения третьего ребенка и многодетных семей смогут переломить чрезвычайную демографическую ситуацию. При этом доля поддержки, которая направляется многодетным семьям, должна составлять не менее 40 процентов от всех инвестиций на государственную поддержку семей с детьми.

Родительский подвиг
дети
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Волынец также замечает, что многодетная семья в России должна быть нормой — иначе сложно бороться с глубочайшим демографическим кризисом.

— При таком уменьшении количества граждан нам будет сложно сохранить социокультурную суть русского народа, его идентичность, к которой мы привыкли, — считает Волынец.

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Причем тенденция малодетности стала распространяться даже на Северном Кавказе, где традиционно многодетных семей было больше.

Престижна ли многодетность

Ирина Волынец считает, что пока о престиже многодетности в России говорить не приходится.

— Престиж — это то, к чему стремятся, и у нас в отношении многодетности пока этого нет, — сказала она. — Мы можем фантазировать, можем много выдавать желаемое за действительное, говорить какими-то лозунгами, но лучше посмотреть правде в глаза. Молодые семьи, которые хотят стать многодетным, есть, но хотелось бы, чтобы их было больше.

Рыбальченко замечает, что сейчас «исключительное время» для поддержки рождения третьего и последующих детей, так как численность женщин в возрасте 30-40 лет, у которых рождается более 75% таких детей, находится на историческом максимуме.

— Можно сказать, что для страны это последний шанс сбросить демографическую удавку, — заявил он. — Поэтому, я уверен, что новые меры поддержки многодетных семей будут приняты в ближайшее время. Над этим работает и Общественная палата России.

Наталья Карпович считает, что общество ушло в потребление и строительство карьеры — все говорят о важности получения образования и устройства на работу, но очень мало говорят об обязательности семьи, рождения и воспитания детей.

Родительский подвиг
дети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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— Мы от этого ушли, перестали говорить о традиционных семейных ценностях, — говорит она. — За границей быть домохозяйкой нормально, а у нас говорят: «Моя мама сидит дома». Это до сих пор для многих даже смешно, хотя дети — труд жизни многодетной матери, который можно показать, только когда все они встанут рядом. Материнство нуждается в признании.

По ее словам, звание могло бы помочь иметь нормальную пенсию и льготы.

— Раньше это звание приравнивалось к званию «ветеран труда», женщина получала надбавки, — сказала Карпович. — Сейчас все это тоже должно быть отработано.

На пенсии такие женщины вынуждены оставаться на иждивении детей из-за невозможности совмещать семейные обязанности с работой и не могут получить какие-либо надбавки к пенсии. Президент ассоциации по защите интересов семьи «Д.О.М.» Алеся Григорьева также замечает, что возвращение звание «матери-героини» является очень важным для многодетных матерей, но необходимы и другие преференции, в том числе пенсионное обеспечение таких женщин.

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