Базовое месторождение: в России станет меньше москвичей

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в метрике место жительства родителей, а не населенный пункт, где ребенок фактически появился на свет. На что может повлиять это изменение и для чего оно принципиально важно — в материале «Известий».

Гладко было на бумаге

Принцип «Где родился — там и пригодился» не всегда работает, когда речь идет о данных в свидетельстве о рождении. Демографическая ситуация в населенных пунктах, где есть родильные дома и крупные перинатальные центры, выглядит благополучнее, чем в других, где такие медучреждения отсутствуют. Теперь ситуация меняется.

Согласно принятым поправкам, «по желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории Российской Федерации, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории Российской Федерации».

Базовое месторождение Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Законодатели уверены, что эта мера необходима. С 1997 года в записях актов о рождении в большинстве случаев фиксировались города с родильными домами. Жители деревень и сел, а также женщины, которые выбирали роддом в соседнем городе, не указывали в метрике родной населенный пункт.

Таким образом, увеличивалось число детей, появившихся на свет фактически вдали от малой родины. Рождаемость в одних населенных пунктах на бумаге росла, а в других стремилась к нулю. Теперь география мест рождения расширяется.

На благо статистики

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова считает, что подобное нововведение позволит улучшить точность демографической статистики по населенным пунктам. А вот на интересах родителей и малышей это никак не отразится.

— Для того, чтобы определить, сколько детей родилось в конкретном населенном пункте, можно будет записать не формальное место появления на свет, а, так скажем, фактическую принадлежность маленького гражданина к родному селу либо иному населенному пункту, в котором отсутствует роддом , — разъясняет партнер юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Алия Алтынбаева.

Базовое месторождение Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Мария Спиридонова отмечает, что ранее родители могли согласовать указание места рождения ребенка по договоренности с работниками ЗАГСа, что редко, но случалось. Теперь можно без проблем записать тот регион, в котором постоянно проживают мама и папа.

Новые веяния

По словам Алии Алтынбаевой, место рождения в настоящее время входит в состав идентифицирующей гражданина информации, так же, как дата рождения, имя и фамилия. Ранее оно имело важное значение, так как книги записи актов гражданского состояния были бумажными и хранились в конкретном органе ЗАГС.

— Прежде, чтобы найти сведения о человеке, необходимо было знать, в ЗАГС какого населенного пункта стоит обратиться. Сейчас система автоматизирована и сведения искать проще , — разъясняет эксперт.

Алия Алтынбаева напоминает, что место рождения ребенка, указанное в свидетельстве о рождении, не имеет ничего общего с местом его регистрации.

Базовое месторождение Фото: ТАСС/Виталий Невар

— Регистрируют ребенка по месту регистрации одного из родителей. Так было всегда и в этой части ничего не изменилось , — подчеркивает Алия Алтынбаева,

По словам эксперта, даже если у несовершеннолетнего имеется собственная квартира, то его могут в ней зарегистрировать, только если там же будет прописан один из родителей.

Без развода

Адвокат и правовой советник консалтинговой группы «Компромисс» Галина Гузаева обращает внимание, что родители по-прежнему могут указать в качестве места рождения ребенка и населенный пункт, где находится роддом. Однако от этого, ни сам ребенок, ни его родители ничего не выигрывают.

— В судебных семейных спорах место рождения ребенка не будет значимым обстоятельством для дела. В таких спорах суд исходит из личностей родителей, их материального положения и возможности воспитывать и содержать ребенка , — разъясняет Мария Спиридонова.

Базовое месторождение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Алия Алтынбаева также отмечает, что при разводе и определении, с кем из родителей будет проживать ребенок, не имеет значения ни место рождения, ни место регистрации ребенка, а только условия его проживания с конкретным родителем.

— Никаких преимуществ отметка в свидетельстве о рождении дать при разводе не может. Порядок определения места жительства ребенка при расторжении брака строго определен нормами Семейного кодекса РФ. Если спора по поводу места жительства ребенка у бывших супругов нет, то оно определяется соглашением между родителями. Если такой спор есть, то место жительства определяет суд , — комментирует Галина Гузаева.

По факту дела

Юристы также рассеивают опасения родителей по поводу расхождения места рождения, указанного в метрике, и адреса государственной регистрации в случае с зачислением ребенка в детский сад или школу. Здесь опять же важнее, где фактически проживает несовершеннолетний.

— Если ребенок родился в одном городе, но зарегистрирован по месту жительства родителя, то в школу и в детский сад он может быть определен только по месту его регистрации и фактического проживания. Место рождения в этом случае роли не играет , — комментирует Алия Алтынбаева.