 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Погода в Москве смягчится к концу недели
Спорт
Организаторов Уимблдона оштрафовали на $1 млн за недопуск российских теннисисток
Мир
Турецкая партия развернула кампанию по выходу страны из НАТО
Общество
Новый электрический катамаран «Экокрузер» успешно спустили на воду
Экономика
PepsiCo запустила продажи Evervess и Frustyle вместо Pepsi
Мир
The Times призвала активнее поддерживать Украину оружием
Мир
Посол России в КНР заявил о необходимости расширения Совбеза ООН
Экономика
Минфин предложил уменьшить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей
Общество
Хоккеиста Федотова привезли в Северодвинск для прохождения военной службы
Происшествия
Незаконную перевозку 16 бивней мамонта пресекли в Якутии
Мир
Посол Сирии назвал важным подключение страны к платежной системе «Мир»
/

Базовое месторождение: в России станет меньше москвичей

В метрике можно указывать место жительства родителей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в метрике место жительства родителей, а не населенный пункт, где ребенок фактически появился на свет. На что может повлиять это изменение и для чего оно принципиально важно — в материале «Известий».

Гладко было на бумаге

Принцип «Где родился — там и пригодился» не всегда работает, когда речь идет о данных в свидетельстве о рождении. Демографическая ситуация в населенных пунктах, где есть родильные дома и крупные перинатальные центры, выглядит благополучнее, чем в других, где такие медучреждения отсутствуют. Теперь ситуация меняется.

Согласно принятым поправкам, «по желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории Российской Федерации, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории Российской Федерации».

Базовое месторождение
свидетельство о рождении
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Законодатели уверены, что эта мера необходима. С 1997 года в записях актов о рождении в большинстве случаев фиксировались города с родильными домами. Жители деревень и сел, а также женщины, которые выбирали роддом в соседнем городе, не указывали в метрике родной населенный пункт.

Переписывание в истории: как проходили всероссийские переписи населения
Каждое такое мероприятие добавляло что-то новое, не станет исключением и перепись 2021 года

Таким образом, увеличивалось число детей, появившихся на свет фактически вдали от малой родины. Рождаемость в одних населенных пунктах на бумаге росла, а в других стремилась к нулю. Теперь география мест рождения расширяется.

На благо статистики

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова считает, что подобное нововведение позволит улучшить точность демографической статистики по населенным пунктам. А вот на интересах родителей и малышей это никак не отразится.

Для того, чтобы определить, сколько детей родилось в конкретном населенном пункте, можно будет записать не формальное место появления на свет, а, так скажем, фактическую принадлежность маленького гражданина к родному селу либо иному населенному пункту, в котором отсутствует роддом, — разъясняет партнер юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Алия Алтынбаева.

Базовое месторождение
груднички
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
На роды написано: подарки для младенцев могут распространить на все регионы
Какие предметы планируют включить в набор

Мария Спиридонова отмечает, что ранее родители могли согласовать указание места рождения ребенка по договоренности с работниками ЗАГСа, что редко, но случалось. Теперь можно без проблем записать тот регион, в котором постоянно проживают мама и папа.

Новые веяния

По словам Алии Алтынбаевой, место рождения в настоящее время входит в состав идентифицирующей гражданина информации, так же, как дата рождения, имя и фамилия. Ранее оно имело важное значение, так как книги записи актов гражданского состояния были бумажными и хранились в конкретном органе ЗАГС.

Прежде, чтобы найти сведения о человеке, необходимо было знать, в ЗАГС какого населенного пункта стоит обратиться. Сейчас система автоматизирована и сведения искать проще, — разъясняет эксперт.

Алия Алтынбаева напоминает, что место рождения ребенка, указанное в свидетельстве о рождении, не имеет ничего общего с местом его регистрации.

Базовое месторождение
родильный дом
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Береги смолоду: в России предложили расширить скрининг новорожденных
Это позволит снизить младенческую смертность на 15%

Регистрируют ребенка по месту регистрации одного из родителей. Так было всегда и в этой части ничего не изменилось, — подчеркивает Алия Алтынбаева,

По словам эксперта, даже если у несовершеннолетнего имеется собственная квартира, то его могут в ней зарегистрировать, только если там же будет прописан один из родителей.

Без развода

Адвокат и правовой советник консалтинговой группы «Компромисс» Галина Гузаева обращает внимание, что родители по-прежнему могут указать в качестве места рождения ребенка и населенный пункт, где находится роддом. Однако от этого, ни сам ребенок, ни его родители ничего не выигрывают.

В судебных семейных спорах место рождения ребенка не будет значимым обстоятельством для дела. В таких спорах суд исходит из личностей родителей, их материального положения и возможности воспитывать и содержать ребенка, — разъясняет Мария Спиридонова.

Базовое месторождение
кодекс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Алия Алтынбаева также отмечает, что при разводе и определении, с кем из родителей будет проживать ребенок, не имеет значения ни место рождения, ни место регистрации ребенка, а только условия его проживания с конкретным родителем.

Осторожно, младенец: как выбрать автокресло для новорожденного
Грудные дети при ДТП рискуют больше всего

Никаких преимуществ отметка в свидетельстве о рождении дать при разводе не может. Порядок определения места жительства ребенка при расторжении брака строго определен нормами Семейного кодекса РФ. Если спора по поводу места жительства ребенка у бывших супругов нет, то оно определяется соглашением между родителями. Если такой спор есть, то место жительства определяет суд, — комментирует Галина Гузаева.

По факту дела

Юристы также рассеивают опасения родителей по поводу расхождения места рождения, указанного в метрике, и адреса государственной регистрации в случае с зачислением ребенка в детский сад или школу. Здесь опять же важнее, где фактически проживает несовершеннолетний.

Если ребенок родился в одном городе, но зарегистрирован по месту жительства родителя, то в школу и в детский сад он может быть определен только по месту его регистрации и фактического проживания. Место рождения в этом случае роли не играет, — комментирует Алия Алтынбаева.

Мария Спиридонова также напоминает, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, местом жительства несовершеннолетних является место жительства их родителей (опекунов, попечителей).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022