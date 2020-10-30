Осторожно, младенец: как выбрать автокресло для новорожденного

В 2020 году в России произошло 5,8 тыс. автомобильных аварий с детьми-пассажирами. В них погибли 240 несовершеннолетних, еще 6,8 тыс. получили ранения. По сравнению с предыдущим годом этот показатель немного уменьшился, но увеличился другой: детей, пострадавших из-за отсутствия ремней и автокресел, стало больше. Что происходит с ребенком при ДТП и почему важно обзавестись удерживающим устройством — в материале «Известий».

Группа риска

В 2020 году из-за нарушения водителями правил перевозки детей погиб 51 ребенок — это на 2% больше, чем годом ранее. 845 несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести — в 2019-м таких было на 8,6% меньше. И во всех случаях дети пострадали из-за безответственности взрослых, которые не позаботились об автокресле.

Самому большому риску подвергаются младенцы. Грудничок может сломать кости или ушибить голову не только при аварии, но даже при небольшом толчке или рывке. Размер головы новорожденного составляет примерно пятую часть от тела, кости и мышцы еще не развиты, позвоночник слабый.

Из-за этого младенец рискует получить травму даже при сильном сдавливании — пострадают внутренние органы. Кроме того, из-за тонких межпозвонковых связок дети до года могут получить растяжение и разрыв спинного мозга при резком натяжении без перелома позвоночника.

Поэтому специалисты призывают родителей покидать роддом уже с автолюльками. Без них детей перевозить запрещено.

— Новорожденного ребенка из роддома нужно везти только в детском удерживающем устройстве — автолюльке. Для защиты малыша при перевозке ни в коем случае не используйте обычный конверт для выписки и не держите его на руках. Во время резкого торможения ребенка можно уронить или придавить своим весом. Поэтому нельзя везти его на руках или в люльке от коляски, — подчеркивает педиатр Светлана Притчина.

По словам шеф-тренера международного класса по безопасному вождению Владимира Бахарева, дорожная обстановка за последние годы сильно изменилась, поэтому не стоит оглядываться в прошлое и брать пример со своих родителей.

— 30 лет назад не было такого большого потока машин и, соответственно, возникало меньше шансов попасть в ДТП. Детских удерживающих устройств и требований, регламентирующих их использование повсеместно, также не было. И если сегодня хочется соблюсти эту традицию забирать маму из роддома с новорожденным в красиво украшенном конверте, следует отдать предпочтение тем его видам, которые не только красивы, но и безопасны, то есть имеют функциональные прорези для фиксации ремней ДУУ, — отметил он.

Выбрать правильно

Госавтоинспекция при поддержке Минздрава реализует в регионах проект «Детство без опасности». Медики в перинатальных центрах обучают молодых и будущих мам правилам перевозки детей и правильному подбору автокресла.

— Новорожденные, учитывая их хрупкость, в случае аварии являются наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения. Защитить их не смогут даже руки матери, более того, ребенок, наоборот, может пострадать от того, что мама попытается удержать его, с силой прижав к себе. Использование детского удерживающего устройства обеспечивает максимально возможную защиту для малыша, которой не стоит пренебрегать, — поясняет начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Автокресла условно делятся на группы, промаркированные цифрами от 0 до 3. Каждая из них соответствует определенному возрастному периоду. Считается, что «нулевка» подойдет младенцам до шести месяцев, а «трешка» — ребенку от 6 до 12 лет. Но главный параметр при подборе — рост и вес маленького пассажира. Разберемся в тонкостях.

Варианты категории 0 или 0/0+ — это либо детская лежачая автолюлька, рассчитанная на грудных младенцев, либо автолюлька с положением наклона от 16 до 23 градусов (в зависимости от модели), где ребенок едет полулежа. Первое устройство имеет горизонтальный профиль, и ребенок в нем находится строго в положении лежа. Такие устройства используются для слабых и болезненных младенцев, а также по рекомендации врачей при проблемах с позвоночником. «Нулевки» устанавливаются на заднем сиденье только поперек движения (вдоль спинки кресла) и занимают большую его часть. Кроме того, данный вид устройств плохо защищен от фронтального удара, так что их стоит использовать только при явной медицинской необходимости.

— Не стоит также путать автолюльку и переноску от коляски. У автолюльки тоже есть колесная конструкция, на которую ее устанавливают вне автомобиля, так как сама по себе она достаточно тяжелая. Но при этом у нее есть специальный защитный каркас и системы, позволяющие фиксировать ДУУ штатными ремнями безопасности к сиденью автомобиля. Она оборудована специализированным внутренним комплексом приспособлений для обеспечения безопасности маленького пассажира. Переноска от коляски предназначена только для пеших прогулок и не имеет никаких защитных механизмов, — обращает внимание Владимир Бахарев.

Устройства 0+ или 0/1 больше похожи на обычные автокресла. Они устанавливаются строго против движения, так как автомобиль разгоняется намного медленнее, чем тормозит и нагрузки при торможении сильно выше, чем при разгоне, что и обуславливает подобное положение ДУУ. Использовать данный класс рекомендуется до года. Поза ребенка в таком автокресле естественна, удобна и полностью безопасна для детей раннего возраста. Малыш находится в положении полулежа, и нагрузка на спину у него распределяется равномерно.

— С учетом анатомо-физиологических особенностей мышечного и связочного аппарата шеи, так как у грудничков еще не окреп мышечный корсет, подобное положение кресла позволяет облегчить нагрузку на детский организм. Это исключает повышенный риск травм шейного отдела позвоночника в случае резкого торможения, — поясняет педиатр Светлана Притчина.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при использовании автокресла вероятность смерти грудных детей снижается на 90%, детей раннего возраста — на 54–80%.

Беременность и появление ребенка на свет — это тщательно спланированный, сложный шаг, к которому молодая семья иногда готовится не один год. Продумывая до мелочей будущее малыша, нужно помнить, что для безопасности не бывает неважных моментов. Даже если передвижения на автомобиле с маленьким пассажиром ограничиваются парой поездок в месяц, они должны быть организованы по всем правилам.