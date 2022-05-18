На роды написано: подарки для младенцев могут распространить на все регионы

Подарочные наборы для новорожденных от государства могут начать вручать во всех российских регионах. Госдума прорабатывает этот вопрос вместе с ведомствами и производителями, рассказали «Известиям» в нижней палате парламента. Там уточнили: предполагается, что в набор войдут подгузники, соски, бутылочки и другие товары первой необходимости, выпущенные отечественными компаниями. Стоимость подарка может составить около 10 тыс. рублей, считают эксперты. Сегодня такие презенты есть лишь в отдельных регионах страны.

Полезное единство

В Госдуме совместно с ведомствами и производителями прорабатывают возможность распространения подарка для новорожденных на все регионы страны , рассказала «Известиям» первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Это помощь как родителям, так и российским компаниям, выпускающим детские товары, отметила она.

Подарок, включающий в себя детские товары первой необходимости, должен быть доступен для каждого ребенка, независимо от места проживания семьи, подчеркнула Татьяна Буцкая. Сегодня, по данным проекта «Единой России» «Крепкая семья», наборы дарят меньше чем в половине регионов страны, рассказала парламентарий.

Практика вручения подарков для новорожденных сегодня есть не во всех субъектах, поскольку на местах не всегда хватает на это средств , пояснил член президиума всероссийской общественной организации «Союза отцов» Павел Склянчук. Там же, где наборы вручают, в них не всегда включают то, что действительно нужно , добавил он.

На роды написано Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Мы готовы помочь тем регионам, где еще не вышли на реализацию программы. Кроме того, потребность родителей в товарах первой необходимости сейчас изменилась, поэтому мы провели большой опрос в регионах. Он показал, какой состав подарка именно сейчас будет оптимальным для семьи, в которой родился ребенок, — сообщила Татьяна Буцкая.

Подгузники нужны 81% родителей, крем от опрелостей — 77%, бутылочка для кормления и соска-пустышка — 75% и 73% соответственно . Также в числе приоритетов: шампунь детский (69%), пеленка (62%), салфетки (62%), мыло туалетное (54%), стиральный порошок (46%), стерилизатор (15%), одежда (15%), ползунки (12%), обувь (10%) , свидетельствуют данные исследования.

«Известия» направили запросы в Минпромторг и Минтруд.

Стоимость детской продукции достаточно серьезно увеличилась, поэтому в подобной ситуации следует поддерживать молодых родителей , сказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Эксперт добавила: уже около 30 регионов делают подарки новорожденным, их стоимость варьируется от 2 тыс. до 20 тыс. рублей. Цена единого набора на территории всей федерации может составить около 10 тыс. рублей — по расчетам АИДТ, это золотая середина.

На роды написано Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Такая забота о гражданах важна не только с экономической точки зрения, но и с социальной. Люди будут чувствовать, что тема детства важна и ценна для страны, — добавила она.

Калька мер

Подарки от государства выдают мамам в роддомах во многих странах мира , сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. И во всех наборах есть самое необходимое для новорожденного, в том числе подгузники и средства гигиены , добавил он. Иногда сама упаковка подарка представляет собой люльку для первых дней жизни новорожденного , рассказал эксперт. Такая мера действительно поддерживает семьи, особенно малообеспеченные, уверен Артем Деев.

— Сработает мера и в качестве поддержки бизнеса, — полагает эксперт.

Централизованные госзакупки и госзаказы могут существенно упрочить позиции отечественных производителей детских товаров , а усиление контроля производства повысит качество продукции, добавил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

— Для молодых родителей, помимо очевидной пользы от подарка, это станет отличной возможностью познакомиться с российскими брендами, оценить их и, вполне возможно, использовать в дальнейшем. Это станет хорошей рекламой российских марок и пойдет на пользу в части работы с зарубежными конкурентами , — добавил он.

На роды написано Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

По словам координатора «Деловой России» в Центральном федеральном округе Дмитрия Аббакумова, при этом необходимо контролировать качество продукции, которую будут получать новорожденные . В первую очередь, это поддержка крупных производителей, но по их цепочке есть масса небольших компаний — поставщиков материалов, продукции, которые тоже получат дополнительные заказы.

Вероятно, если решение будет принято, это позволит часть средств региональных бюджетов направить на другие социальные нужды регионов, заключил Дмитрий Аббакумов.

В 2020 году в Минпромторге подготовили проект рекомендаций по формированию состава набора для младенцев. В документе отражены основные подходы к проведению акции «Подарок новорожденному», а также основные требования к составу презента. Сейчас проект рекомендаций обсуждают с представителями других ведомств и региональных администраций.